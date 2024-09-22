У Хмельницькому внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок (фото)
Наразі на місці влучання працюють фахівці усіх екстрених служб
Уночі 22 вересня Росія атакувала Україну безпілотниками. Внаслідок чого у Хмельницькому пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
«Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», наші сили ППО знищили вісім БпЛА типу Shahed. Разом з тим, в місті Хмельницькому внаслідок атаки пошкоджено житлову будівлю», – йдеться у повідомленні.
За інформацією очільника ОВА, постраждалих немає. Наразі на місці події працюють фахівці усіх екстрених служб. Розмір завданих збитків встановлюються.
Нагадаємо, що у ніч проти 22 вересня Росія атакувала Харків. Станом на 08:36 відомо про 21 постраждалого.
Також увечері та вночі Росія атакувала Нікопольщину. В результаті чого постраждала дитина.
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