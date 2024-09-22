Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Хмельницькому внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Хмельницькому внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок (фото)
Серед жителів будинку немає загиблих чи травмованих
фото: Суспільне

Наразі на місці влучання працюють фахівці усіх екстрених служб

Уночі 22 вересня Росія атакувала Україну безпілотниками. Внаслідок чого у Хмельницькому пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», наші сили ППО знищили вісім БпЛА типу Shahed. Разом з тим, в місті Хмельницькому внаслідок атаки пошкоджено житлову будівлю», – йдеться у повідомленні.

У Хмельницькому внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок (фото) фото 1
У Хмельницькому внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок (фото) фото 2

За інформацією очільника ОВА, постраждалих немає. Наразі на місці події працюють фахівці усіх екстрених служб. Розмір завданих збитків встановлюються.

У Хмельницькому внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок (фото) фото 3

Нагадаємо, що у ніч проти 22 вересня Росія атакувала Харків. Станом на 08:36 відомо про 21 постраждалого.

Також увечері та вночі Росія атакувала Нікопольщину. В результаті чого постраждала дитина. 

Читайте також:

Теги: росія росіяни окупанти безпілотник війна Україна Повітряні сили ЗСУ Хмельницький будинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський прокоментував політичну волю Байдена в останні місяці на посаді президента США
Байден прийме важливе рішення для України? Анонс від Зеленського
Вчора, 11:47
Зеленський підписав закон №11417
Президент підписав закон щодо збільшення бюджету на військові потреби
Вчора, 10:12
Ворог атакував Кропивницький дроном
У Кропивницькому прогримів вибух (оновлено)
18 вересня, 09:21
Нелегальний зерновий бізнес охоплює широку мережу партнерів РФ, включно з компаніями, пов'язаними з відповідальними за російське вторгнення фірмами
Стало відомо, скільки грошей отримала РФ від продажу краденого українського зерна
16 вересня, 16:24
Супутниковий знімок знищеного винищувача МіГ31 після атаки на авіабазу Бельбек. Крим, 16 травня 2024 року
Аналітик із США вказав на «ахіллесову п'яту» Росії у війні з Україною
14 вересня, 19:43
Буданов подарував Тімоті Снайдеру зменшену модель вже легендарного дрону Magura V5, який нейтралізував Чорноморський флот РФ
Буданов подарував Тімоті Снайдеру особливий подарунок
13 вересня, 12:46
«Для нього немає межі в тому, як низько він може впасти. І ми повинні бути готові до цього» – Камала Гарріс про Трампа
«Для нього немає межі»: Гарріс повідомила, чого очікує від Трампа під час дебатів
10 вересня, 06:45
Попередньо, вже п'ятеро постраждалих внаслідок атаки
РФ вдарила по Павлограду: є загиблий та руйнування (оновлено)
6 вересня, 11:35
Зниження вантажних тарифів УЗ на 20-25% дозволить експортерам переорієнтуватися на «Укрзалізницю»
Глава «Укрметалургпрому» пояснив, за рахунок чого «Укрзалізниця» може знизити вантажні тарифи
26 серпня, 12:55

Події в Україні

У Хмельницькому внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок (фото)
У Хмельницькому внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок (фото)
Поліція показала наслідки російської атаки по Харкову (фото)
Поліція показала наслідки російської атаки по Харкову (фото)
Втрати ворога станом на 22 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Окупанти атакували Нікопольщину: серед постраждалих чотирирічна дитина
Окупанти атакували Нікопольщину: серед постраждалих чотирирічна дитина
Атака на Харків та вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Харків та вибухи у Росії: головне за ніч
ЗСУ тримають оборону, росіяни наступають у чотирьох регіонах карти ISW
ЗСУ тримають оборону, росіяни наступають у чотирьох регіонах карти ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
39K
Тимощук передав свою футболку з автографом аукціону, який збирає кошти для окупантів
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2024
16K
США та Британія дозволили Україні атакувати далекобійними ракетами РФ? Заява Зеленського
11K
«План перемоги» Зеленського: стали відомі основні пункти
9363
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Франції сформовано новий уряд країни
Сьогодні, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
Вчора, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
Вчора, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Вчора, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
20 вересня, 18:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua