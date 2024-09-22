У Хмельницькому внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок (фото)

Серед жителів будинку немає загиблих чи травмованих

Наразі на місці влучання працюють фахівці усіх екстрених служб

Уночі 22 вересня Росія атакувала Україну безпілотниками. Внаслідок чого у Хмельницькому пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», наші сили ППО знищили вісім БпЛА типу Shahed. Разом з тим, в місті Хмельницькому внаслідок атаки пошкоджено житлову будівлю», – йдеться у повідомленні.

За інформацією очільника ОВА, постраждалих немає. Наразі на місці події працюють фахівці усіх екстрених служб. Розмір завданих збитків встановлюються.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 вересня Росія атакувала Харків. Станом на 08:36 відомо про 21 постраждалого.

Також увечері та вночі Росія атакувала Нікопольщину. В результаті чого постраждала дитина.