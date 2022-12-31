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Окупанти завдали ракетного удару по військовому містечку на Чернігівщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти завдали ракетного удару по військовому містечку на Чернігівщині
Росіяни вже почали використовувати свій критичний запас ракет «Іскандер»
фото з відкритих джерел

Окупанти запустили по військовому містечку балістичну ракету «Іскандер»

У ніч на 31 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Рашисти цілили по одному із військових містечок. За попередньою інформацією, це була балістична ракета «Іскандер», траєкторію якої практично неможливо відслідкувати наявними ППО. На щастя, загиблих немає», - написав він у Telegram.

Чаус також повідомив, що за останні дні інтенсивність обстрілів Чернігівщини окупантами зросла. «Ворог гатить із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Вчора в Семенівці від ворожого снаряду загинула жінка», – розповів він.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли Семенівку Чернігівської області.

Нагадаємо, 29 грудня українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.

Міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, на скільки ракетних атак ще спроможна Росія.

Британська розвідка прогнозує, що Росія може завдати ракетного удару по Україні найближчими днями.

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Теги: війна росія окупанти ракета Чернігівщина

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