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РФ завдасть ракетного удару по Україні під час свят – британська розвідка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ завдасть ракетного удару по Україні під час свят – британська розвідка
Росія кожні сім-десять днів атакує Україну ракетами
фото з відкритих джерел

Росія може змінити схему здійснення хвилі ракетних ударів по Україні

Росія може завдати ракетного удару по Україні найближчими днями. Про це йдеться у традиційному зведенні міноборони Великої Британії.

29 грудня 2022 року російські війська завдали чергового ракетного удару по Україні, знову в основному по об'єктах енергосистеми.  

Починаючи з жовтня, Росія дотримується загальної схеми здійснення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів, зазначають аналітики. 

Британська військова розвідка припускає, що Росія може порушити цю «схему» і знову завдасть удару найближчими днями, «щоб підірвати моральний дух населення України в період новорічних свят».

Нагадаємо, 29 грудня українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.

Міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, на скільки ракетних атак ще спроможна Росія.

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Теги: росія окупанти Україна ракета британська розвідка

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