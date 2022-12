РФ завдасть ракетного удару по Україні під час свят – британська розвідка

Росія може завдати ракетного удару по Україні найближчими днями. Про це йдеться у традиційному зведенні міноборони Великої Британії.

29 грудня 2022 року російські війська завдали чергового ракетного удару по Україні, знову в основному по об'єктах енергосистеми.

Починаючи з жовтня, Росія дотримується загальної схеми здійснення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів, зазначають аналітики.

Британська військова розвідка припускає, що Росія може порушити цю «схему» і знову завдасть удару найближчими днями, «щоб підірвати моральний дух населення України в період новорічних свят».

