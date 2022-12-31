РФ завдасть ракетного удару по Україні під час свят – британська розвідка

Росія може змінити схему здійснення хвилі ракетних ударів по Україні

Росія може завдати ракетного удару по Україні найближчими днями. Про це йдеться у традиційному зведенні міноборони Великої Британії.

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29 грудня 2022 року російські війська завдали чергового ракетного удару по Україні, знову в основному по об'єктах енергосистеми.

Починаючи з жовтня, Росія дотримується загальної схеми здійснення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів, зазначають аналітики.

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Британська військова розвідка припускає, що Росія може порушити цю «схему» і знову завдасть удару найближчими днями, «щоб підірвати моральний дух населення України в період новорічних свят».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/R3VzwufDTv



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xToxZQXVvg — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 31, 2022

Нагадаємо, 29 грудня українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.

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Міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, на скільки ракетних атак ще спроможна Росія.