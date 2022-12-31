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Загроза з моря: скільки ракетоносіїв перебувають на чергуванні РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загроза з моря: скільки ракетоносіїв перебувають на чергуванні РФ
У Середземному морі РФ тримає п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр»
фото з відкритих джерел

У Чорному морі немає жодного корабля з ракетами

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п'ять ворожих російських кораблів, жодного – з ракетами. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Так, станом на 31 грудня РФ тримає на бойовому чергуванні:

  • в Чорному морі до п’яти ворожих кораблів;
  • в Азовському морі – один ворожий корабель;
  • в Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп – 72 ракети.
Загроза з моря: скільки ракетоносіїв перебувають на чергуванні РФ фото 1

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 11 суден, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 23 судна, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», – зазначає ВМС ЗСУ.

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Теги: росія Чорне море війна Україна ракета

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