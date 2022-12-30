Окупанти обстріляли місто на Чернігівщині: є загиблі

У місті зникла електроенергія

Російські загарбники обстріляли Семенівку Чернігівської області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Ймовірно окупанти застосувавши ствольну артилерію.

«Зафіксовано три прильоти. У місті зникла електроенергія», – йдеться в повідомленні.

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Попередньо, одна людина загинула.

Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.