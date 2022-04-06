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    Комендантську годину в Гостомелі посилено: триватиме ще тиждень

    У Гостомелі розбомблені будинки, на вулицях розбиті автомобілі - Комендантську годину в Гостомелі посилено: триватиме ще тиждень
    У Гостомелі розбомблені будинки, на вулицях розбиті автомобілі

    У Гостомелі проводиться зачистка території та об'єктів після російських окупантів

    На території Гостомельської селищної ради комендантську годину посилено. Вона триватиме з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

    У цей час категорично забороняється:

    • перебувати на вулицях та в інших громадських місцях;
    • пересуватися транспортом та пішки.

    «Такі тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці мали змогу деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей», - повідомила Київська ОВА.

    Як повідомлялося, у трьох громадах Брованського району комендантську годину продовжено на три доби.

    На решті території Київщини комендантська година триватиме з 21:00 6 квітня до 06:00 7 квітня.

    Звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель перетворилися на картинку із постапокаліптичного фільму жахів.

    За 35 днів окупації в Гостомелі зникли безвісти понад 400 людей.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Комендантську годину в Гостомелі посилено: триватиме ще тиждень