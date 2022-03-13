Це абсолютний рекорд. Збірна України здобула 11 золотих медалей на Паралімпіаді

Національна збірна України поставила золоту крапку у своєму виступі на зимових Паралімпійських іграх у Пекіні

Національна збірна України поставила золоту крапку у своєму виступі на зимових Паралімпійських іграх у Пекіні

Спортсмени принесли Україні 11-те золото і загалом 29-ту медаль у Пекіні-2022

Збірна України здобула останню медаль на Паралімпійських іграх у Пекіні. У заключний день змагань наші спортсмени святкували перемогу в лижних гонках у відкритій естафеті 4х2,5 км. Про це повідомив НОК України.

У гонці можуть брати участь як чоловіки, так і жінки, причому один спортсмен може пробігти навіть два етапи.

Від України участь у відкритій естафеті на Паралімпіаді-2022 брали Дмитро Суярко (клас із порушенням зору), Григорій Вовчинський (клас стоячи), Василь Кравчук (клас сидячи) і Анатолій Ковалевський (клас із порушенням зору). І у цьому складі українці вибороли золото.

Майже усю гонку УкраїнВідкрита естафета – один із стартів у лижних перегонах з тривалістю у 2.5 км кожен етапа йшла у топ-3. Етап Григорія Вовчинського Україна завершила першою, тоді як перед заключним опустилася на четверту позицію.

І все ж Анатолію Ковалевському вдалося вибороти золото Паралімпіади-2022. На останньому колі він випередив представника Франції, і перетнув фінішну лінію першим.

Спортсмени принесли Україні 11-те золото і загалом 29-ту медаль у Пекіні-2022. НОК зазначає, що це абсолютний рекорд для України на зимових Паралімпіадах.

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