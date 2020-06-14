Коронавірус вдарив по прибутках ОРДЛО від незаконної торгівлі вугіллям, – Washington Post



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Попри менші надходження, вивіз вугілля з Донбасу триває

Падіння цін на антрацит спричинило зменшення виплат місцевим шахтарям і зменшення надходжень до так званої влади регіону

Падіння цін на енергоресурси через пандемію Covid-19 означає падіння попиту й на антрацит із непідконтрольних українському урядові окремих районів Донецької і Луганської областей, який продовжує надходити до Росії.

Про це йдеться в опублікованій статті The Washington Post під назвою «Брудне паливо».

Падіння цін на антрацит спричинило зменшення виплат місцевим шахтарям і зменшення надходжень до так званої влади регіону. На падіння зарплат скаржаться шахтарі регіону в соцмережах. Видання, зокрема, посилається на звіт DFRL, американського аналітичного центру «Атлантична Рада», яка містить фото зарплатної відомості неназваного шахтаря, де вказано, що він заробив менше $80 за місяць, що вдвічі менше мінімальної зарплати на підконтрольній урядом території України.

«Таке поширено на Донбасі», – йдеться у звіті.

На тлі зменшення надходжень у містах Зорінськ та Антрацит, за повідомленнями, шахтарі проводили акції протесту.

Невідомо, чи здатен Кремль надати підтримку «ДНР» та «ЛНР», щоб заспокоїти шахтарів, адже пандемія Covid-19, падіння цін на нафту та цінова війна з Саудівською Аравією обмежили ресурси російської влади, зазначається у статті.

Автор також привертає увагу до недружнього ставлення російських бізнесменів до конкурентів з Донбасу.

«Було завжди ясно, що росіяни не хочуть, щоб Донбас став дешевим конкурентом в Росії», – заявив виданню Ніколас фон Твікель, екс-посадовець ОБСЄ. Він також зауважує, що шахтарі, втративши заробітну платню, можуть поповнити ряди бойовиків.

Попри менші надходження, вивіз вугілля з Донбасу триває, наголошується у матеріалі. Перевезення вугілля з ОРДЛО контролює Олександр Курченко, колишній союзник Януковича, але він міг втратити ексклюзивний доступ до вугілля з регіону через суперечки з іншими бізнесменами в листопаді минулого року, наголошує видання.

Ще на початку квітня пов’язані з ним компанії перевозили антрацит до Росії. Про це свідчать митні документи, отримані вашингтонським аналітичним центром C4ADS.

«Він (Курченко) переховується у Москві у цей час, бо в Україні він перебуває у розшуку. Однак, торговельні дані вказують, що це не заважає йому займатись бізнесом», – каже аналітик C4ADS Джек Марголін.

Вугілля з Донбасу незаконно виводиться до Росії і там його походження приховується. Його видають за російське вугілля, вказує видання з посиланням на інформацію посадовців США та аналітиків.

Супутникові знімки біля Успенського пункту перепуску часто фіксують великі черги вантажних потягів, що рухаються в напрямку Ростова-на-Дону. Відслідковує походження вугілля також компанія ДТЕК, яка втратила контроль над своїми шахтами на Донбасі.

Читайте також: