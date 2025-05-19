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СБУ вдарила по складах на «вишках Бойка» (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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СБУ вдарила по складах на «вишках Бойка» (відео)
Спецслужба використала два типи безпілотників під час операції
скріншот з відео

Унаслідок атаки знищено радіолокаційну станцію «Нева»

Служба безпеки провела комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Її ціллю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Унаслідок атаки знищено радіолокаційну станцію «Нева», яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці.

«У межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі», – йдеться в заяві.

Як відомо, за допомогою надводних дронів Службі безпеки вдалося уразити Кримський міст і 11 російських військових кораблів, що в результаті дозволило зменшити домінування рф у Чорному морі та відновити зерновий коридор.

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Нагадаємо, у вересні 2023 року Україна повернула під контроль окуповані у 2014 році «вишки Бойка». Росія окупувала їх у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики й для розміщення радіолокаційних станцій.

20 червня 2022 року Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка» Під час удару на бурових платформах в Чорному морі перебувало понад 100 людей. Найсильніший удар припав по першій вишці. Також відомо, що окупанти використали платформу «Чорноморнафтогазу» як об'єкт розвідки.

Згодом стало відомо, що вогонь на підбитих воїнами ЗСУ бурових платформах «Чорноморнафтогазу» вже дістався свердловини, окупантам не вдавалося його загасити понад місяць.

До слова, українські розвідники збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker у Чорному морі. Удару було завдано за допомогою ракет класу «повітря-повітря» з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder. Це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами.

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Теги: СБУ Чорне море безпілотник

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