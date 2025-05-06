Уперше паралізована людина змогла створити відео на YouTube силою думки

Бред Сміт страждає на бічний аміотрофічний склероз, через що його м’язи не рухаються

Паралізований чоловік створив відео на YouTube завдяки чипу Neuralink

Третій пацієнт із мозковим імплантом Neuralink Бред Сміт став першим у світі, хто за допомогою цього пристрою зміг редагувати відео на YouTube та озвучити його власним голосом. Цей прорив підтверджує можливість пацієнтів з паралічем принаймні частково повернутися до нормального життя завдяки мозковим імплантам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Business Insider.

Бред Сміт страждає на бічний аміотрофічний склероз, який паралізував його м’язи та позбавив можливості говорити. На відміну від перших двох пацієнтів з імплантом Neuralink, він не міг говорити і користувався комп’ютером лише за допомогою рухів очима – технології, що працює найкраще в затемненому середовищі.

Бред Сміт страждає на бічний аміотрофічний склероз, через що його м’язи не рухаються. На відміну від перших двох пацієнтів, чоловік не міг говорити та покладався виключно на керування комп’ютером за допомогою рухів очима, що працює краще в темних приміщеннях.

Імплант Neuralink був приєднаний до моторної кори головного мозку чоловіка, яка відповідає за рухи, а тому він набув здібності рухати курсор на екрані комп'ютера. Також завдяки йому пацієнт може друкувати, хоч і повільніше за інших людей, і грати зі своїми дітьми у гру «Mario Kart».

Це все Бред Сміт розповів у своєму відео про свій досвід користування Neuralink. Також він зазначає, що дуже радий допомогти у розвитку цієї технології, яка має потенціал у майбутньому повернути паралізованих людей до нормального життя. Саме відео було створено за допомогою штучного інтелекту, який обробив відео з ним до хвороби, щоб отримати синтетичну версію голосу чоловіка.

Нагадаємо, що мозковий імплант Neuralink Ілона Маска отримав конкурента, який стрімко розвивається у США. Американський стартап Precision Neuroscience отримав дозвіл Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) на тривалі випробування свого нейроімпланту – кортикального інтерфейсу Layer 7. Ультратонка матриця з 1024 електродами здатна зчитувати та стимулювати мозкову активність.

Торік мозковий імплант компанії Ілона Маска Neuralink вперше було протестовано за межами США. Як повідомляє пресслужба державної мережі лікарень Канади University Health Network (UHN), випробування мозкового імпланту Neuralink вперше проведуть у Канаді.