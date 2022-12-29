Особистий інформатор терориста Стрєлкова проведе за ґратами 10 років

За дорученням Гіркіна чоловік намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов’янська

Особистий інформатор терориста Стрєлкова-Гіркіна передавав йому локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури, а також намагався дізнатися маршрути переміщення українських військ у районі Слов'янська. За це суд призначив йому покарання у вигладі 10 років ув'язнення. Про це повідомляє СБУ.

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Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який збирав розвіддані про підрозділи Сил оборони на Донеччині. Його затримали у результаті спецоперації у прифронтових районах регіону у травні цього року.

За даними слідства, зловмисником є особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна. Саме за його дорученням ворожий поплічник намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов’янська. Також передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури.

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Встановили, що на колишнього «министра обороны «днр» він вийшов через заборонену соцмережу «Одноклассники» після початку повномасштабного вторгнення. Там запропонував Стрєлкову свою «допомогу» у війні проти України.

Передачу закритих відомостей російський агент здійснював з власного акаунта електронної пошти у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила двох поплічників ворога у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії «Укрзалізниці», які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників.

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Житель Луганщини, який допомагав окупантам перейменовувати вулиці, отримав підозру. Зловмисником виявився колишній керівник комунального підприємства у тимчасово окупованому Сватовому. Після захоплення українського міста підозрюваний одним з перших підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили очільником створеного агресором місцевого «муниципального унитарного предприятия по благоустройству».

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