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Особистий інформатор терориста Стрєлкова проведе за ґратами 10 років

Олександра Садова
glavcom.ua
Особистий інформатор терориста Стрєлкова проведе за ґратами 10 років
фото: СБУ

За дорученням Гіркіна чоловік намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов’янська

Особистий інформатор терориста Стрєлкова-Гіркіна передавав йому локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури, а також намагався дізнатися маршрути переміщення українських військ у районі Слов'янська. За це суд призначив йому покарання у вигладі 10 років ув'язнення. Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який збирав розвіддані про підрозділи Сил оборони на Донеччині. Його затримали у результаті спецоперації у прифронтових районах регіону у травні цього року.

За даними слідства, зловмисником є особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна. Саме за його дорученням ворожий поплічник намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов’янська. Також передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури.

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Встановили, що на колишнього «министра обороны «днр» він вийшов через заборонену соцмережу «Одноклассники» після початку повномасштабного вторгнення. Там запропонував Стрєлкову свою «допомогу» у війні проти України.

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Передачу закритих відомостей російський агент здійснював з власного акаунта електронної пошти у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості.

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За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила двох поплічників ворога у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії «Укрзалізниці», які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників. 

Житель Луганщини, який допомагав окупантам перейменовувати вулиці, отримав підозру. Зловмисником виявився колишній керівник комунального підприємства у тимчасово окупованому Сватовому. Після захоплення українського міста підозрюваний одним з перших підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили очільником створеного агресором місцевого «муниципального унитарного предприятия по благоустройству».

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Теги: СБУ Слов’янськ Ігор Гіркін

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