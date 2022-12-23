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Гіркін дав жорстку обіцянку російським генералам (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гіркін дав жорстку обіцянку російським генералам (відео)
скрін з відео

Терорист пообіцяв генералам, що після поразки втекти їм не вдасться

Російський терорист й воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрєлков записав відеозвернення до російських генералів. 

Гіркін пообіцяв генералам, що після поразки втекти їм не вдасться.

«Якщо наші генерали воюватимуть так, як вони воювали всі ці 10 місяців, ми маємо всі шанси програти цю війну. І, якщо ви все ще розраховуєте відсидітися, якщо не на озері Комо, де у вас заарештували пару ваших вілл, а в Ізраїлі, я, звичайно, зробив би все, щоб ви не встигли туди втекти», – заявив терорист.

Раніше Гіркін розказав, що рятує главу Генштабу РФ.

Також ображений терорист Гіркін пояснив, що втік із фронту, через некомпетентне російське командування його полку та тиск зверху.

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Теги: росія окупанти війна Україна Ігор Гіркін

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