Розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці

Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем. У першу чергу РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулась до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ «Ураган». Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ «Піон» та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану.

Відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт з ЗС РФ та взяти участь у війні проти України. Розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці.

У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з ЗСРФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС.

Як раніше повідомлялося, Росія вже зіткнулася з дефіцитом високотехнологічних чипів іноземного виробництва, на які вона роками покладалася при виробництві зброї, і відчайдушно намагається його заповнити.