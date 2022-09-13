Головна Країна Політика
search button user button menu button

Росія випрошує боєприпаси у Таджикистану, своїх бракує – розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія випрошує боєприпаси у Таджикистану, своїх бракує – розвідка
РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки
фото: Генштаб

Розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці

Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем. У першу чергу РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулась до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ «Ураган». Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ «Піон» та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану.

Відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт з ЗС РФ та взяти участь у війні проти України.  Розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці.

У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з ЗСРФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС.

Як раніше повідомлялося, Росія вже зіткнулася з дефіцитом високотехнологічних чипів іноземного виробництва, на які вона роками покладалася при виробництві зброї, і відчайдушно намагається його заповнити.

Читайте також:

Теги: росія війна військова техніка Азія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Росія випрошує боєприпаси у Таджикистану, своїх бракує – розвідка
Росія випрошує боєприпаси у Таджикистану, своїх бракує – розвідка
Усе тільки починається: США зробили заяву щодо контрнаступу ЗСУ
Усе тільки починається: США зробили заяву щодо контрнаступу ЗСУ
ЗСУ розбили елітні війська РФ, призначені для потенційної війни з НАТО
ЗСУ розбили елітні війська РФ, призначені для потенційної війни з НАТО
Маємо посилити співпрацю. Зеленський закликав збільшити тиск на росіян
Маємо посилити співпрацю. Зеленський закликав збільшити тиск на росіян
Кулеба назвав головний меседж України на Генасамблеї ООН
Кулеба назвав головний меседж України на Генасамблеї ООН
Відбудова України. Банкова визнала провальну підготовку до конференції в Лугано
Відбудова України. Банкова визнала провальну підготовку до конференції в Лугано

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Окупанти залишили свій форпост під Херсоном – ISW
116K
Обстріли електромереж. ​ДТЕК Ахметова зробив пропозицію владі
57K
Ганебна поразка рашистів. Пропагандисти розповіли, як Путін помститься українцям
52K
Росія призупиняє відправку нових підрозділів на територію України, – Генштаб
41K
У Львові жінка влаштувала істерику через зауваження про російську мову (відео)
38K
Окупанти придумали, як змусити «гарматне м’ясо» воювати

Новини

Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Вчора, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Вчора, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Вчора, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Вчора, 08:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту