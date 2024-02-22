ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч

Сили оборони завдали удару по полігону росіян біля Подо-Калинівки

ЗСУ завдали удару по полігону окупантів на Херсонщині. Президент України Володимир Зеленський дозволив іноземцям та особам без громадянства служити у Національній гвардії України. Експерти визнали конфіскацію заморожених активів РФ законною. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 22 лютого, щоб ви були в курсі подій.

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ЗСУ завдали удару по полігону окупантів на Херсонщині

Сили оборони завдали удару по полігону росіян у Херсонській області. Про це повідомляє DeepState.

«Просто вогняна робота наших артилеристів по скупченню ворога біля Подо-Калинівки», – йдеться в повідомленні.

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Згідно з даними, які публікуються в мережі, під удар потрапили російські 328 ДШП, 810 ОБрМП і 81 САП.

Зеленський дозволив іноземцям служити у Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити у Національній гвардії України.

Охочі мають звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання або безпосередньо до військової частини, в якій вони хочуть проходити військову службу за контрактом.

Іноземці, яких приймають на військову службу, мають пройти обов'язковий медичний огляд військово-лікарською комісією, професійно-психологічний відбір та здати визначені Міністерством внутрішніх справ України нормативи з фізичної підготовки. Для прийнятих на військову службу іноземців встановлюється випробувальний строк два місяці.

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Держдеп США зробив заяву щодо того, чи здобув Путін перевагу у війні

Путін не здобув перевагу у війні проти України на тлі захоплення Авдіївки, а також неспроможності конгресу ухвалити масштабний пакет допомоги для українців. Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу.

Міллер погодився, що Росія в останні дні змогла захопити Авдіївку. Однак, за його словами, це сталося через те, що Україна «не змогла належним чином забезпечити озброєнням свої війська» здебільшого через відмову Конгресу продовжувати підтримку України в її боротьбі проти агресора.

Проте, за його словами, Україна має значні успіхи на полі бою, особливо в Чорному морі, де вдалося відтіснити російський флот, відкрити новий судноплавний коридор, який дозволив експортувати не лише пшеницю та інші зернові, але також промислові товари.

«Тож ми вважаємо, що вони (Україна – ред.) продовжать добиватися прогресу. І ми надалі підтримуватимемо їх в міру наших можливостей. Нам потрібен партнер у конгресі, щоб допомогти зробити це», – зауважив представник Держдепартаменту США.

Ігнат пояснив, як збиття семи ворожих літаків впливає на Росію

Кожен знищений Україною ворожий літак стає для Росії відчутною втратою і ударом по іміджу. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи знищення російських літаків.

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«Кожен знищений борт літака для Росії – відчутна втрата. По-перше, це пілоти. По-друге, це сучасна техніка, яка нас постійно атакує, використовуючи нові ракети та інші засоби ураження», – сказав Ігнат.

Він зауважив, що сім збитих літаків це, безумовно, серйозний удар по іміджу Росії і серйозний аргумент для пілотів – що не варто сунути носа близько до українських кордонів.

«Як бачите довелося кремлівському диктатору рятувати ситуацію. Він подарував ПКС Росії ікону, яка повинна їх врятувати від зенітних керованих ракет», – зазначив Юрій Ігнат, висміявши вчинок російського диктатора, який подарував головному командуванню Повітряно-космічних сил РФ копію ікони «Спас Нерукотворний» після того, як країна-агресорка втратила сім літаків лише за тиждень.

Речник Держдепу США висміяв подарунок Путіна Кім Чен Ину

Речник Державного департаменту США Метью Міллер висміяв подарунок, який зробив Путін Кім Чен Ину, поставивши під сумнів існування розкішних авто російського виробництва.

Як відомо, Центральне телеграфне агентство Північної Кореї у вівторок повідомило, що Кім отримав від президента Росії Путіна подарунок – розкішний автомобіль російського виробництва. Пізніше Кремль підтвердив, що йдеться про автомобіль марки Aurus.

«Якщо це правда, то, схоже, Росія знову порушує резолюції Ради Безпеки ООН, які вона сама підтримала», – заявив на брифінгу Міллер. Він наголосив, що резолюції Ради Безпеки ООН вимагають від усіх країн-членів ООН дотримуватися заборони на постачання до Північної Кореї як транспортних засобів, так і розкішних автомобілів.

«Я бачив ці повідомлення, але я, чесно кажучи, не знав, що існує таке поняття, як розкішний автомобіль російського виробництва», – пожартував представник Держдепу.

Експерти визнали конфіскацію заморожених активів РФ законною

Група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 листа, в якому повідомила, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву.

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Експерти зазначають, що з огляду на порушення Росією правового порядку, міжнародне право дозволяє вжити «законних контрзаходів», щоб переконати країну-порушницю «припинити свою протиправну поведінку».

У листі пропонується використовувати активи для компенсації збитків, які виникли безпосередньо в результаті незаконних дій Росії.