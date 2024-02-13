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Статус 65 військових, яких РФ оголосила нібито загиблими в Іл-76, не змінювався – розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Статус 65 військових, яких РФ оголосила нібито загиблими в Іл-76, не змінювався – розвідка
24 січня у Білгородській області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76
фото: glavcom.ua

Андрій Юсов: «Про те, що там начебто перебували українські полонені, ніхто нікого не попереджав»

Україна вважає, що 65 військовослужбовців, яких Росія оголосила загиблими в авіакатастрофі Іл-76, все ще залишаються військовополоненими. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері телеканалу «Еспресо».

«Стосовно «списку 65»: ми можемо підтвердити, що це справді прізвища українців – оборонців, які перебували і перебувають станом на зараз формально в російському полоні, ми нічого не змінювали у цьому статусі. Так, їх подавали на обмін, який був скасований, коли літак РФ впав. Той самий літак, який є військовим літаком. Про те, що там начебто перебували українські полонені, ніхто нікого не попереджав. Режим тиші не поширювався тоді, на відміну від інших обмінів, коли все було організовано правильно, було проінформовано, що літаком перевозяться українські полонені», – зазначив Юсов.

За його словами, якщо з'ясується, що на борту, наприклад, була зброя, ракети для С-300 і це перевозилось разом з українськими полоненими, то це черговий воєнний злочин РФ.

«Українська сторона подає запити РФ щодо повернення тіл військовослужбовців. Наразі відповіді немає, але подібні запити надалі будуть подаватись. Звичайно, Україна проводить власне розслідування. СБУ відкрила провадження, розслідування триває. Разом із тим, саме Україна виступила за ініціативу проведення незалежного міжнародного розслідування. Але, як не дивно, держава-агресор вкотре відкинула таку пропозицію», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українських військовополонених на літаку Іл-76, який зазнав катастрофи під російським белгородом, не було. Утім, Україна не має достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня.

Росія стверджує, що за допомогою генетичної експертизи нібито ідентифікувала останки 74 осіб, загиблих у катастрофі літака Іл-76 під Білгородом. Згідно з заявою росіян серед загиблих шість російських членів екіпажу, три російських офіцерів військової поліції та 65 українських військовополонених.

Нагадаємо,  24 січня у Корочанському районі Білгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву. У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Білгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який впав під Білгородом, могли бути і ракети, і люди. За його словами, не виключено, що українських полонених могли використати як живий щит для транспортування боєкомплекту.

Читайте також: Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
Теги: літак військові обмін полоненими Білгород

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