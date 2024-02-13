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Пожежа на аеродромі «Саки»: з’явились супутникові фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пожежа на аеродромі «Саки»: з’явились супутникові фото
Військовий аеродром «Саки» розташований у Новофедорівці
фото ілюстративне

Недалеко від епіцентру вогню розташована стоянка військової техніки

Сьогодні, 13 лютого, у тимчасово окупованому Криму на аеродромі «Саки» сталася пожежа. Про це свідчать знімки супутників NASA, які зняли «критичні» точки Новофедорівки з космосу. Їх оцінила моніторингова група «Кримський вітер».

«Недалеко від вогнища знаходиться стоянка військової техніки і майданчик РЛС. Відзначимо, що у військових частинах випадкові пожежі зазвичай бувають тільки влітку, коли багато сухостою»,– йдеться у повідомленні.

4 фото
На весь екран

Місця загоряння можна простежити на фото. Точність визначення координат супутника NASA може варіюватися в межах 100-200 м, вказують аналітики.

Нагадаємо, сьогодні, 13 лютого, у двох районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що від сили подекуди у навіть трусилися шибки у вікнах. Як зазначається, про вибухи повідомляють мешканці Джанкойського та Красногвардійського району. 

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдарили по аеродрому «Саки» у Криму.

Теги: аеродром Крим пожежа літак

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