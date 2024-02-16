Карти таро, життя в чотирьох стінах, безробіття. Як Лукашенко «виховує» Протасевича

Засновник каналу Nexta зізнався, що майже весь час проводить вдома

Колишній білоруський опозиціонер та засновник каналу Nexta Роман Протасевич після довгої відсутності у публічному простор зробив стрім у YouTube, під час якого розповів про себе та відповів на питання глядачів. Протягом майже півтори години він розповідав, що не цікавиться опозиційними ЗМІ, живе «звичайним життям» та не має наміру виїжджати з країни. Також він нахвалював самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який його помилував.

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Протасевич розповів, що наразі ніде не працює, а живе коштом своєї дружини, яка працює та має підробіток. «Зараз я не працюю. Це пов'язано з тим, що мене тільки нещодавно прибрали з різних списків – екстремістських, терористських тощо. Був гарний варіант із роботою, але відклав, доки були обмеження», – зазначив він та додав, що в нього заблоковані банківські рахунки.

Колишній опозиціонер також висловив сподівання, що стане «відомим стрімером» і зможе розповідати якісь «цікаві речі», а не лише займатися «переживанням питань чотирирічної давності». Окрім того, він розповів, що поки що не може виїжджати за межі країни і додав, що «став лютим інтровертом, зараз практично завжди сиджу вдома».

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«Я не можу виїжджати, оскільки не погашена судимість, плюс за лінією примусового виконання є заборгованість. До того ж зараз триває процес компенсації збитків. І в цьому [виїзді за кордон] немає жодного сенсу – а що там? Треба їхати кудись, а не в порожнечу», – наголосив Протасевич та декілька разів наголосив на небажанні кудись їхати, оскільки його сім’я в Білорусі.

Засновнику каналу Nexta задали питання і щодо його свідчень в рамках розслідування справи, через які декількох активістів засудили до великих термінів. Він спробував виправдатися тим, що їх, на його думку, все одно засудили та не випустили з країни навіть без його свідчень.

Висловився Протасевич і про опозиційні ЗМІ – за його словами, вони займаються лише тим, що «передруковують державні ЗМІ, які їм не подобаються». Він зазначив, що йому «абсолютно все рівно на політику» і додав, що стежить за загальносвітовими новинами і намагається жити «звичайним життям, як і більшість людей в країні».

Стрімер розповів глядачам, що останнім часом почав багато займатися езотерикою та навіть продемонстрував карти Таро.

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Також Протасевич взявся нахвалювати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який його помилував: «Якоюсь мірою мені пощастило. Помилування... Знаєте, у кожного із вас можуть бути різні думки про владу, про президента, але скільки із вас реально могли би помилувати своїх принципових ворогів?».

Нагадаємо, 23 травня 2021 року білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст, засновник популярних у Білорусії проєктів Nexta й «Білорусь головного мозку» Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

Протасевича звинувачували в організації масових заворушень; порушенні громадського порядку та розпалюванні соціальної ворожнечі. Вже наступного дня, 24 травня, білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з Протасевичем, на якому розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича. На відео було видно сліди від удушення, ударів та катувань.

За інформацією спільноти колишніх білоруських правоохоронців та військових BYPOL, на допиті Протасевича був особисто присутній Лукашенко, який, як стверджувалося, зламав хлопцю ніс. Окрім того, фейкова «генеральна прокуратура терористичної «ЛНР» з окупованого росіянами українського міста Луганська каже, що теж нібито допитувала Протасевича з приводу його «участі в бойових діях на Донбасі» в лавах українських добровольців.

Супутницю білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича – Софію Сапегу судова колегія Гродненського облсуду (Білорусь) засудила до шести років колонії загального режиму. Суд проходив у закритому режимі. Пізніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко відмовив їй у помилуванні.