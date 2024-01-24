Падіння Іл-76: Лубінець звернувся до українців

Дмитро Лубінець: «Ми знаємо, які жахливі методи РФ може використовувати, аби дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав не поширювати фейкові інформацію щодо падіння військово-транспортного літака Іл-76 і наголосив, що зараз з’ясовує всі обставини інциденту.

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«Нещодавно з’явилася інформація про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, як зазначають на ворожих ресурсах, на борту якого нібито перебували українські військовополонені. Наразі, я, як уповноважений Верховної Ради з прав людини, з'ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію», – написав Лубінець в Телеграм.

Він також закликав представників ЗМІ та громадян не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам. «А також прошу не розповсюджувати недостовірну інформацію. Ворог підступний. І всі ми знаємо, які жахливі методи РФ може використовувати, аби дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації», – додав уповноважений.

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Нагадаємо, сьогодні, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін.

Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.