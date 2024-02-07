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У Білгороді стався блекаут (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Білгороді стався блекаут (відео)
Відомо про відключення електропостачання у центрі та в одному з районів Білгорода
фото з соцмереж

Перед відключенням світла в Білгороді було чутно серію потужних вибухів

Увечері 7 лютого у російському Білгороді пролунали потужні вибухи. У місті було оголошено режим ракетної небезпеки. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Серію вибухів було зафіксовано приблизно о 18:40 за київським часом. Жителі публікують відео обстановки у місті. Стверджується також, що над Білгородом збили повітряну ціль.

Відомо про часткове відключення електропостачання у центрі та в одному з районів російського міста.

«Бригади на місці розпочали перемикання на резервні схеми. Причини збою уточнюються. Орієнтовно протягом 1,5-2 годин електропостачання буде відновлено», – заявив мер Білгорода Валентин Демідов.

Також пропагандистські пабліки стверджують, що одна з ракет влучила в автомобільний міст на території Білгорода.

Нагадаємо, у Білгороді сталося кілька «прильотів», на території одного з промислових підприємств виникла пожежа, а в Іжевську «запалав» військовий завод.

Як повідомлялося, увечері 3 лютого у російському Білгороді сталося масове аварійне відключення електроенергії. Без світла лишилося кілька вулиць у різних районах.

До слова, увечері 13 січня у російському Ростові-на-Дону розпочалися масові проблеми з електроенергією

Теги: війна Білгород електроенергія росія блекаут

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