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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Корупціонер гірше навідника

glavcom.ua
«питання якісних поставок у ЗСУ – це питання обороноздатності країни»
фото: centreua.org

Корупціонер, який наживається на армії, часто небезпечніше навідника і колаборанта

З абсолютною впевненістю можу сказати, хто у людей викликає сьогодні найбільшу відразу. І мова піде навіть не про росіян. А про тих, хто зараз, під час повномасштабної війни, намагається «нагріти руки» на поставках у ЗСУ по завищених цінах. Таких люди готові просто розривати.

Певен, що такий градус напруги відчуває і влада. Бачу, що СБУ нищить корупційні ланки при поставках у ЗСУ. Останні гучні арешти пройшли у Києві та Львові.

У столиці «на гарячому» затримано начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів. Вони налагодили схему «відкатів» під час укладання контрактів. Схема проста – даєш хабар і отримуєш контракт із завищеними для держави цінами. Полковник ЗСУ та керівник Львівської компанії затримані «на гарячому», вилучено порядка 10 мільйонів гривень, відбувся суд, який обрав запобіжний захід,  обом загрожує по 10 років за гратами.

Не хочеться пояснювати очевидні речі, але питання якісних поставок у ЗСУ – це питання обороноздатності країни. Прозора робота та відсутність корупції в цій сфері – це і питання довіри до України західних партнерів, від яких ми дуже залежні. Тому певен, що спроби нажитись на армії у період війни мають бути прирівняні до державної зради, а відповідальність має бути посилена на законодавчому рівні.

Корупціонер, який наживається на армії, часто небезпечніше навідника і колаборанта. Якщо окремих ділків не стримує від заробляння кривавих грошей навіть повномасштабна війна, то, можливо, стримає перспектива довічного ув’язнення.

Нагадаю одну з найгучніших справ в цій сфері, яку розслідували підлеглі Малюка – проти колишнього заступника Міністра оборони Шаповалова за розтрату майже 1 млрд грн. Шаповалов перебуває за гратами, про підозри повідомлено і інших чиновників Міноборони. Відмітив би, що там де подібні справи розслідує СБУ, підозрювані сидять за гратами, а не тікають за кордон.

Українська економіка за останні два роки змінилась кардинально. Чисельність збройних сил зросла в рази, а значить зросли і контракти на обслуговування армії, що привертає увагу багатьох бізнесменів. Однак ті, хто такі контракти беруть, мають розуміти їх особливість. І чутливість суспільства до подібних питань. Серйозність і, головне, невідворотність покарання повинні звести кількість афер у цій сфері до нуля.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: корупція в Україні війна ЗСУ

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