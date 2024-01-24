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Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
Місце падіння літака
колаж: glavcom.ua

Росія повторила злочин Оленівки?

У Бєлгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені. Згодом Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву. У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Бєлгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області. 

Що відомо про падіння літака

Відразу після заяви російського Міноборони про нібито українських військовополонених на борту у соцмережах поширилося припущення, що інформація від країни-агресорки може бути провокацією. Заява від російського Міноборони може бути як спробою звинуватити Україну у нібито збитті літака з українськими полоненими, так і намганням  убезпечити себе від того, щоб Україна у майбутньому не атакувала ворожі військові судна РФ. 

Одразу після авіакатастрофи російський пропагандист Fighterbomber, який спеціалізується на військовій авіації, повідомив, що Іл-76 нібито перевозив полонених на обмін. Однак пост було швидко видалено, з чого можна зробити висновок, що ця заява була вкиданням.

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Окрім цього, інші російські Telegram-канали повідомляли інші цифри про кількість військовополонених, що нібито перебували на борту. В одній публікації їх було 63, а в іншій – 65, при цьому деякі росіяни самі ж дивуються заяві про перевезення полонених літаком. 

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Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео) фото 3
Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео) фото 4

Соцмережі також висловлюють припущення, що літак, ймовірно, летів з Єгипту, про це начебто свідчать дані авіамоніторингів.

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Зауважимо, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко висловлює припущення, що Росія, ймовірно, могла влаштувати провокацію.

Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео) фото 6

Держдума РФ швидко заявила, що готує звернення до США та Німеччини у зв'язку із катастрофою Іл-76. Пропагандистка Юлія Лозанова (Вітязєва) назвала падіння літака «навмисною та цілеспрямованою атакою України на повітряне судно, на борту якого перебували її громадяни». 

При цьому самі росЗМІ визнали, що на льоту при падінні з Іл-76 випали або були викинуті кілька великих об'єктів. Зазначається, що неподалік лісосмуги та уламків були знайдені безліч документів, однак місце одразу було оточене, а мешканцям було заборонено наближатися та чіпати папери.

Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео) фото 7

Іл-76 – важкий військово-транспортний літак, який призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Літак здатний доставляти в залежності від модифікації вантажі максимальною масою 28-60 т на відстань 3600-4200 км. В мережі з’явився момент його падіння.

Реакція України

Центр протидії дезінформації нагадав, що окупанти здійснюють проти України інформаційні спецоперації, та закликав українців користуватися виключно офіційними джерелами. 

«Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації», - йдеться у публікації.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав не поширювати фейкові інформацію щодо падіння військово-транспортного літака Іл-76  і наголосив, що зараз з’ясовує всі обставини інциденту.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі Радіо Свобода повідомив, що сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. «Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», – сказав він.

Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Білгорода», – повідомила пресслужба. Як зазначив Генштаб, ЗСУ будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Білгородсько-Харківському напрямку.

«Список військовополонених»

В той самий час росіяни виклали у мережу список українських полонених, які нібито перебували на Іл-76:

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Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео) фото 9

Головне управління розвідки повідомило, що не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме та в якій кількості перебував на борту літака Іл-76, який впав сьогодні на Білгородщині. Як заявили в пресслужбі розвідки, Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом.

«Це може свідчити про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених. Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну. Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави», – додала пресслужба ГУР.

Росія повторила злочин Оленівки?

До слова, тактика залякування окупантами українців не нова і одним із найжахливіших злочинів росіян стала загибель понад пів сотні полонених «азовців» в окупованій Оленівці в ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Тоді РФ заявила, що це сталося нібито внаслідок артобстрілу ЗСУ, однак за дивним збігом гинули чомусь виключно українці, а працівники колонії та окупанти, які мали б охороняти наших військових, не постраждали.

Тоді росіяни підтвердили загибель 53 українських полонених, ще понад 70 отримали поранення. За повідомленнями Telegram-каналів окупантів, у в’язницю начебто поцілила ракета американської артилерійської системи Himars.

Між тим, СБУ оприлюднила телефонну розмову, яка підтверджує, що вибух у колонії вчинили самі окупанти. Однак не артилерією, а занесеною в середину вибухівкою, бо жоден із очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. У розвідці метою теракту назвали приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених, а також збільшення соціальної напруги в Україні, зважаючи на великий суспільний інтерес до долі Героїв «Азовсталі».

Реакція військовополонених 

Український військовий Максим Колесніков, який повернувся з російського полону, прокоментував заяви російських окупантів щодо падіння військового літака Іл-76 у Бєлгородській області, назвавши їх «100% брехнею».

За його словами, заяви Міністерства оборони РФ щодо нібито перебування на борту Іл-76 65 полонених, шести членів екіпажу і трьох супроводжуючих – брехня.

Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео) фото 10

Також він наголосив, що військовий літак завжди є легітимною ціллю, а росіяни поширюють інформацію про полонених спеціально, аби Україна не намагалася збивати літаки.

Реакція світу

Російський літак Іл-76, який упав у Білгородській області навряд чи був збитий трьома ракетами, як заявляли представники РФ. Про це сказав британський військовий аналітик Майкл Кларк.

Іл-76 – стандартний транспортний літак і зазвичай досить надійний. «Якби в нього влучили три ракети, як спочатку заявили росіяни, він, звичайно, не був би цілим», – пояснив Кларк. Він також додав, що, судячи з опублікованих кадрів, у хвостовій частині перед зіткненням із землею від нього щось відлетіло.

«Щось від'єдналося, можливо, це безпосереднє зламання (в самому лайнері – «Главком»), але за наявного ракурсу безумовно не схоже на те, що в літак потрапили ракети», – додав він.

Він також зазначив, що заяви РФ про те, що на борту перебували 65 українських військовополонених, звучать підозріло. За його словами, росіяни, як правило, не перевозять військовополонених літаками, а використовують для цього поїзди або автобуси, і поїздка перед обміном триває 20-30 годин.

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Теги: Міноборони РФ літак перевезення росіяни обмін

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