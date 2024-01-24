Головна Світ Політика
search button user button menu button

Падіння Іл-76. Нове відео з місця події (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Падіння Іл-76. Нове відео з місця події (відео)
Уламки Іл-76 розкидало на п'ять кілометрів у районі падіння
фото: скріншот з відео

Росія стверджує, що на літаку Іл-76 перебувало близько 70 українських військовополонених

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що всі, хто перебував на борту Іл-76, який впав сьогодні на Білгородщині, загинули. Однак на місці падіння літака немає розкиданих тіл чи кінцівок. Про це свідчать відео з місця, де впав літак РФ.

Водночас сам Гладков не уточнив скільки людей було на борту.

Як повідомляли російські ЗМІ, уламки Іл-76 розкидало на п'ять кілометрів у районі падіння. Частина впала на ділянки місцевих жителів, а в найближчих до місця падіння будинках нібито вибиті вікна. Кілька мешканців повідомили, що «у них у дворах лежать шматки металу».

Зараз на місці падіння Іл-76 у Білгородській області працює комісія Військово-космічних сил для встановлення причин падіння літака.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76.  Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін.

Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.

Як повідомила українська розвідка, Україна та Росія дійсно готували на сьогодні, 24 січня, обмін полоненими.

Читайте також: Катастрофа російського Іл-76. Що відомо на цей час
Теги: ЗСУ літак військові обмін полоненими Білгород

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країна-агресорка втратила унікальне повітряне судно – літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50
Приємний сюрприз від ЗСУ
15 сiчня, 11:49
Сили оборони України продовжують завдавати окупаційним військам втрат
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
4 сiчня, 07:09
У Дніпропетровській області жінка під чоловічим ім'ям почала спілкуватися у месенджері з дружиною загиблого захисника
Жителька Дніпропетровщини ошукала дружину військового на пів мільйона гривень
5 сiчня, 15:26
Випробування винищувача KAAN відклали до початку 2024 року
Туреччина перенесла випробування свого нового винищувача
27 грудня, 2023, 10:14
Сили оборони відбили ворожі атаки
Окупанти активізували штурми на ще одному східному напрямку – Генштаб
11 сiчня, 07:13
Наразі у прокуратурі не готові коментувати, де нині тіла полеглих військових
Страта українських військовополонених на Запоріжжі: Прокуратура назвала підозрюваних
28 грудня, 2023, 12:52
Український снайпер ліквідував майже 15 загарбників зі звичайної гвинтівки
ЗСУ вразили відео роботи українського снайпера
1 сiчня, 21:41
У морі перебуває ворожий фрегат «Адмірал Макаров» та малий ракетний корабель, які несуть 16 ракет типу «Калібр»
Уперше за місяць Росія збільшила вдвічі кількість ракетоносіїв у морі
18 сiчня, 11:58
Окупанти не завдали жодного авіаудару по ЗСУ під Авдіївкою за вчора, але здійснили три ракетні удари із ЗРК С-300
Росіяни активно штурмують Авдіївку: ЗСУ оцінили ситуацію
20 сiчня, 15:42

Політика

Лідер республіканців у Сенаті розповів, що означає допомога Україні для США
Лідер республіканців у Сенаті розповів, що означає допомога Україні для США
Україна й Німеччина близькі до укладання угоди про гарантії безпеки
Україна й Німеччина близькі до укладання угоди про гарантії безпеки
Шольц назвав основну мету саміту ЄС, що відбудеться наступного тижня
Шольц назвав основну мету саміту ЄС, що відбудеться наступного тижня
Глава Пентагону заявив, що в США закінчилися гроші для України
Глава Пентагону заявив, що в США закінчилися гроші для України
Німеччина повідомила про заплановану допомогу Україні на 2024 рік
Німеччина повідомила про заплановану допомогу Україні на 2024 рік
Британія знайшла вихід із ситуації щодо надання ракет Taurus Україні – ЗМІ
Британія знайшла вихід із ситуації щодо надання ракет Taurus Україні – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
«Неокомсомольці у рясах». Мережа збурена «вітанням» Епіфанія патріарху Філарету
30K
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
29K
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
23K
Падіння Іл-76 у Білгороді: ексрадник армії США прокоментував заяви росіян
18K
Допомога Україні: Пентагон зробив тривожну заяву
13K
Білий дім повідомив, коли Росія може почати новий наступ

Новини

Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Вчора, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Вчора, 00:16

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua