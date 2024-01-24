Падіння Іл-76. Нове відео з місця події (відео)

Росія стверджує, що на літаку Іл-76 перебувало близько 70 українських військовополонених

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що всі, хто перебував на борту Іл-76, який впав сьогодні на Білгородщині, загинули. Однак на місці падіння літака немає розкиданих тіл чи кінцівок. Про це свідчать відео з місця, де впав літак РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас сам Гладков не уточнив скільки людей було на борту.

Як повідомляли російські ЗМІ, уламки Іл-76 розкидало на п'ять кілометрів у районі падіння. Частина впала на ділянки місцевих жителів, а в найближчих до місця падіння будинках нібито вибиті вікна. Кілька мешканців повідомили, що «у них у дворах лежать шматки металу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зараз на місці падіння Іл-76 у Білгородській області працює комісія Військово-космічних сил для встановлення причин падіння літака.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін.

Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомила українська розвідка, Україна та Росія дійсно готували на сьогодні, 24 січня, обмін полоненими.