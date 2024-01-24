Розвідка підтвердила, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими

Інформація, що в літаку Іл-76, який впав у Білгородській області, були українські полонені наразі перевіряється

Україна та Росія дійсно готували на сьогодні, 24 січня, обмін полоненими. Про це сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі «Радіо Свобода».

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«Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», – сказав він.

За словами представника розвідки, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Білгородській області, наразі перевіряється.

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Нагадаємо, сьогодні, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін.

Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.