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Парафіяни Московської церкви влаштували провокації на території Києво-Печерської лаври

Надія Карбунар
glavcom.ua
Парафіяни Московської церкви влаштували провокації на території Києво-Печерської лаври
Парафіяни намагалися прорватися до Лаври, їх зупинила поліція
фото: скріншот із відео

Віряни намагалися прорватися в Лавру та влаштували штовханину з поліцією

Зранку біля входу на територію Києво-Печерської Лаври віряни Московської церкви спровокували сутички з поліцією. Їх, мовляв не хотіли пускати до Лаври. Кадри штовханини показав телеграм-канал «Лавра Сейчас».

«Дивіться, будь-ласка, не пропускають нашого батюшку. Дивіться, стоїть і не може зайти. 35 років він прожив у цій Лаврі», – пожалілася одна з вірянок.

Учасники «молитовного стояння» стверджують, що поліція не дозволяє передавати їжу та воду їх однодумцям, котрі забарикадувалися на території Нижньої лаври, та не пускають туди священників.

Водночас Господарський суд Києва визнав законним рішення заповідника розірвати договір про безоплатне користування державним майном із УПЦ МП. Тож перебування священників на цій території є незаконним.

Що ж до доступу вірян, то його обмежили, оскільки вони заважали комісії Мінкульту приймати майно. Рішення забарикадуватися було ухвалено саме ними, поліція людей на території лаври не зачиняла.

Нагадаємо, вранці 13 серпня у Києво-Печерській лаврі чоловік ударив каменем по іконі Спаса Нерукотворного.

Також у Російській православній церкві запевнили, що Росія готова дати притулок ченцям Києво-Печерської Лаври, які належать до УПЦ МП. Проте духовенству Московської церкви все ж варто зоставатися в Україні.

Раніше Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем Української православної церкви Московського патріархату та заповідником «Києво-Печерська лавра».

До слова, правоохоронці продовжують виселення московського патріархату з Києво-Печерської лаври. Для відвідувачів від 11 серпня тимчасово закритий доступ на територію Печерського монастиря Лаври.

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Теги: поліція майно лавра УПЦ МП росія чоловік притулок

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