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Лавра вперше відправить панахиду за Іваном Мазепою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Лавра вперше відправить панахиду за Іваном Мазепою
У Києво-Печерської лаври відправлять панахиду за її меценатом і ктитором – Мазепою
фото з відкритих джерел

Подія стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей

11 червня 2023 року в день Всіх святих у Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври, яка була збудована коштом Івана Мазепи, відбудеться богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму. Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

«У цей день вперше в історії Києво-Печерської лаври буде відправлено панахиду за її меценатом і ктитором – гетьманом Іваном Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою», – йдеться у дописі.

Зазначається, що жодна з українських церков ніколи не визнавала чинності цієї анафеми, а українці по всьому світу молилися за його упокій. Натомість в московському патріархаті «проклинати» Мазепу продовжували й за часів незалежної України, і навіть після початку війни у 2014 році. 

Додається, що ця подія стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури. 

«У межах заходу за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні буде оголошено про старт реставраційних робіт у церкві Всіх святих, а також презентовано новий проєкт – Музейний центр «Гетьман Іван Мазепа та його доба», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, спеціальна комісія Мінкульту завершила роботу на території Києво-Печерської лаври.

Загалом комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів. Всі в різних станах. УПЦ МП допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника.

До слова, прикордонники на Київщині зупинили священника Української православної церкви Московського патріархату.

У телефоні затриманого знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови Тверської митрополії РФ від 2023 року.

Читайте також: Чому росіяни ненавидять гетьмана Мазепу? Це треба знати депутатам Київради

 

Теги: Іван Мазепа Києво-Печерська лавра Українська православна церква

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