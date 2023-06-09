Лавра вперше відправить панахиду за Іваном Мазепою
Подія стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей
11 червня 2023 року в день Всіх святих у Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври, яка була збудована коштом Івана Мазепи, відбудеться богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму. Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
«У цей день вперше в історії Києво-Печерської лаври буде відправлено панахиду за її меценатом і ктитором – гетьманом Іваном Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою», – йдеться у дописі.
Зазначається, що жодна з українських церков ніколи не визнавала чинності цієї анафеми, а українці по всьому світу молилися за його упокій. Натомість в московському патріархаті «проклинати» Мазепу продовжували й за часів незалежної України, і навіть після початку війни у 2014 році.
Додається, що ця подія стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури.
«У межах заходу за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні буде оголошено про старт реставраційних робіт у церкві Всіх святих, а також презентовано новий проєкт – Музейний центр «Гетьман Іван Мазепа та його доба», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, спеціальна комісія Мінкульту завершила роботу на території Києво-Печерської лаври.
Загалом комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів. Всі в різних станах. УПЦ МП допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника.
До слова, прикордонники на Київщині зупинили священника Української православної церкви Московського патріархату.
У телефоні затриманого знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови Тверської митрополії РФ від 2023 року.
Коментарі — 0