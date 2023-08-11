РПЦ дала інструкцію монахам, яких виселяють з Лаври у Києві

Москва радить духовенству сидіти в Україні і продовжувати підривну діяльність попри виселення з Лаври

У Російській православній церкві запевнили, що Росія готовність дати притулок ченцям Києво-Печерської Лаври, які належать до УПЦ МП. Проте духовенству Московської церкви все ж варто зоставатися в Україні. Про це заявив заступник голови синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе, передає News.ru.

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Кіпшидзе наголосив, що залишатися в Україні представникам Московського патріархату, бо «вони не повинні стати чужими у своїй країні (Україні)».

«Наші обителі, звісно, можуть прийняти ченців Києво-Печерської лаври. Але вони не повинні стати чужими у своїй країні, де вони народилися, виросли, прийняли чернецтво та молилися протягом десятиліть», – натякнув Кіпшидзе.

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Заступник голови синодального комітету також переконує, що «рішення суду, яке забороняє православним парафіянам відвідувати Києво-Печерську лавру, є кричущим і нагадує гоніння на віруючих після Жовтневої революції».

Нагадаємо, відсьогодні правоохоронці перестали пускати у нижню частину Києво-Печерської лаври усіх, крім монахів та студентів духовної академії. Зробили вони це задля того, щоб співробітники заповідника змогли нарешті провести огляд та інвентаризацію кількох корпусів святині.

До слова, вчора суд зобов'язав монастир УПЦ МП повернути заповіднику майно Нижньої лаври.