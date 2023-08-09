Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Розірвання договору між УПЦ МП та Лаврою. Суд ухвалив рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розірвання договору між УПЦ МП та Лаврою. Суд ухвалив рішення
У березні Мінкульт попередив представників монастиря УПЦ МП, що вони мають покинути Лавру
фото ілюстративне

Суд визнав законним розірвання договору безоплатного користування між монастирем УПЦ МП та заповідником Києво-Печерська лавра

Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем Української православної церкви Московського патріархату та заповідником «Києво-Печерська лавра». Про це повідомили в Міністерстві культури України та пресслужбі суду.

«9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви та Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра». Йдеться про приміщення Нижньої Лаври», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тим самим Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовних вимог Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП, що надалі хотів користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Раніше «Главком» писав, що Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) УПЦ МП програла суд Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» у справі про усунення перешкод у користуванні майном.

Нагадаємо, у березні Міністерство культури попередило УПЦ МП, що та має звільнити будівлі на території «Нижньої Лаври». Державний заповідник «Києво-Печерська Лавра», який розпоряджається ними, розірвав з Церквою договір від 2013 року про безоплатне користування майном.

Однак в УПЦ МП не погодилися. Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (Чоловічий монастир УПЦ МП), який діяв на території «Нижньої Лаври», подав позов проти заповідника. А священники УПЦ МП хотіли залишитися у будівлях, поки триває суд.

Однак суд не визнав односторонню відмову заповідника від договору з УПЦ МП недійсною. Таким чином, судом підтверджено законність розірвання договору.

Теги: Московська церква в Україні суд УПЦ МП Києво-Печерська лавра

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ієрарх УПЦ МП перебуває під цілодобовим домашнім арештом з квітня 2023 року
СБУ готує тяжчу підозру екснаміснику Лаври Павлу. Нові деталі гучної справи
7 липня, 18:21
Епіфаній вважає, що процес переходу до єдиної Православної церкви України є незворотнім
Митрополит Епіфаній розповів, коли відбудеться перехід українських лавр до ПЦУ
5 липня, 16:00
Рішення господарського суду щодо Успенського собору та Трапезної церкви з Трапезною палатоюможе бути оскаржено до апеляційного суду
УПЦ МП законно виселили з Києво-Печерської лаври – рішення суду
1 липня, 12:09

Кримінал

Розірвання договору між УПЦ МП та Лаврою. Суд ухвалив рішення
Розірвання договору між УПЦ МП та Лаврою. Суд ухвалив рішення
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, здав на експертизу не сечу, а воду – ЗМІ
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, здав на експертизу не сечу, а воду – ЗМІ
Нардеп Дубінський отримав підозру
Нардеп Дубінський отримав підозру
СБУ проводить обшуки в екснардепа-регіонала Макеєнка (фото)
СБУ проводить обшуки в екснардепа-регіонала Макеєнка (фото)
Звільнення митрополита Павла з-під варти: СБУ прокоментувала
Звільнення митрополита Павла з-під варти: СБУ прокоментувала
Антикорупційні розслідування. Коболєв та Пивоварський помірялися своїми «досягненнями»
Антикорупційні розслідування. Коболєв та Пивоварський помірялися своїми «досягненнями»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, переховується у російській глибинці
81K
Путін підписав черговий указ, що руйнує систему міжнародного права
24K
Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада «вигадала» війну (відео)
16K
Путін, який злякався їхати на саміт БРІКС, дав настанови президенту ПАР
12K
Захід втрачає віру в успіх контрнаступу – CNN
12K
Зареєстровано законопроєкт, який дозволяє чоловікам відмовлятися від служби в армії

Новини

Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Сьогодні, 15:09
Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони
Сьогодні, 13:24
Японія знову нагадує Росії, що вона країна-агресорка: нові санкції
Сьогодні, 11:25
Путін обрав місто-побратим для окупованого Маріуполя
Сьогодні, 10:39
До України прямують танки Leopard, які купила невідома країна – ЗМІ
Вчора, 17:25
В Україну потрапила партія отруєних авокадо
Вчора, 16:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту