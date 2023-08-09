Розірвання договору між УПЦ МП та Лаврою. Суд ухвалив рішення

У березні Мінкульт попередив представників монастиря УПЦ МП, що вони мають покинути Лавру

Суд визнав законним розірвання договору безоплатного користування між монастирем УПЦ МП та заповідником Києво-Печерська лавра

Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем Української православної церкви Московського патріархату та заповідником «Києво-Печерська лавра». Про це повідомили в Міністерстві культури України та пресслужбі суду.

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«9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви та Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра». Йдеться про приміщення Нижньої Лаври», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тим самим Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовних вимог Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП, що надалі хотів користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

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Раніше «Главком» писав, що Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) УПЦ МП програла суд Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» у справі про усунення перешкод у користуванні майном.

Нагадаємо, у березні Міністерство культури попередило УПЦ МП, що та має звільнити будівлі на території «Нижньої Лаври». Державний заповідник «Києво-Печерська Лавра», який розпоряджається ними, розірвав з Церквою договір від 2013 року про безоплатне користування майном.

Однак в УПЦ МП не погодилися. Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (Чоловічий монастир УПЦ МП), який діяв на території «Нижньої Лаври», подав позов проти заповідника. А священники УПЦ МП хотіли залишитися у будівлях, поки триває суд.

Однак суд не визнав односторонню відмову заповідника від договору з УПЦ МП недійсною. Таким чином, судом підтверджено законність розірвання договору.