Києво-Печерська лавра обмежує доступ для відвідувачів

Адміністрація заповідника ухвалила таке рішення через системне перешкоджання їхньому доступу до приміщень Нижньої Лаври

У Києві зранку 11 серпня тимчасово обмежать доступ відвідувачів на територію Нижньої Лаври. Рішення не стосується священиків, ченців та працівників чоловічого монастиря. Про це повідомляє національний заповідник «Києво-Печерська лавра».

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Зазначається, що адміністрація заповідника ухвалила таке рішення через системне перешкоджання їхньому доступу до приміщень Нижньої Лаври. Обмеження почнуть діяти із сьомої ранку 11 серпня.

Для проведення богослужінь і відвідування Києво-Печерської Лаври будуть відкриті:

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Храм Прп. Сергія Радонезького;

Храм Прп. Агапіта Печерського;

Храм Воскресіння Христового («Афганська церква»);

Храм Прпп. Антонія та Феодосія Печерських із Трапезною палатою;

Успенський собор.

«Просимо всіх поставитися з розумінням до цієї ситуації. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем Української православної церкви Московського патріархату та заповідником «Києво-Печерська лавра».