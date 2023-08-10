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Києво-Печерська лавра обмежує доступ для відвідувачів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Києво-Печерська лавра обмежує доступ для відвідувачів
Обмеження почнуть діяти з 7:00 ранку 11 серпня
фото ілюстративне

Адміністрація заповідника ухвалила таке рішення через системне перешкоджання їхньому доступу до приміщень Нижньої Лаври

У Києві зранку 11 серпня тимчасово обмежать доступ відвідувачів на територію Нижньої Лаври. Рішення не стосується священиків, ченців та працівників чоловічого монастиря. Про це повідомляє національний заповідник «Києво-Печерська лавра».

Зазначається, що адміністрація заповідника ухвалила таке рішення через системне перешкоджання їхньому доступу до приміщень Нижньої Лаври. Обмеження почнуть діяти із сьомої ранку 11 серпня.

Для проведення богослужінь і відвідування Києво-Печерської Лаври будуть відкриті:

  • Храм Прп. Сергія Радонезького;
  • Храм Прп. Агапіта Печерського;
  • Храм Воскресіння Христового («Афганська церква»);
  • Храм Прпп. Антонія та Феодосія Печерських із Трапезною палатою;
  • Успенський собор.

«Просимо всіх поставитися з розумінням до цієї ситуації. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем Української православної церкви Московського патріархату та заповідником «Києво-Печерська лавра». 

Теги: лавра Києво-Печерська лавра суд

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