Києво-Печерська лавра обмежує доступ для відвідувачів
Адміністрація заповідника ухвалила таке рішення через системне перешкоджання їхньому доступу до приміщень Нижньої Лаври
У Києві зранку 11 серпня тимчасово обмежать доступ відвідувачів на територію Нижньої Лаври. Рішення не стосується священиків, ченців та працівників чоловічого монастиря. Про це повідомляє національний заповідник «Києво-Печерська лавра».
Зазначається, що адміністрація заповідника ухвалила таке рішення через системне перешкоджання їхньому доступу до приміщень Нижньої Лаври. Обмеження почнуть діяти із сьомої ранку 11 серпня.
Для проведення богослужінь і відвідування Києво-Печерської Лаври будуть відкриті:
- Храм Прп. Сергія Радонезького;
- Храм Прп. Агапіта Печерського;
- Храм Воскресіння Христового («Афганська церква»);
- Храм Прпп. Антонія та Феодосія Печерських із Трапезною палатою;
- Успенський собор.
«Просимо всіх поставитися з розумінням до цієї ситуації. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем Української православної церкви Московського патріархату та заповідником «Києво-Печерська лавра».
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