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Партизани проникли до військової частини в Феодосії (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Партизани проникли до військової частини в Феодосії (відео)
Партизани успішно провели розвідувальні дії на території 18-ї гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку
фото: Telegram/«Атеш»

За словами представників руху «Атеш», усю інформацію про військову частину вже отримали Сили оборони

Партизани пробралися на територію розташування 18-го гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку. У цьому їм допомогли російські мобілізовані. Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху «Атеш».

«Наші агенти успішно провели розвідувальні дії на території 18-ї гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку», – йдеться у повідомленні.

Місцерозташування військової частини окупантів у Феодосії
Місцерозташування військової частини окупантів у Феодосії
фото: Telegram/«Атеш»

За словами партизанів, поки караул був зайнятий важливими справами у своїх телефонах, вдалося швидко все розвідати і зафіксувати.

«Звичайно, не без допомоги мобілізованих у цій військовій частині, які підказали, коли і де краще провести фото та відеофіксацію», – кажуть вони.

Нещодавно партизани руху «Атеш» виявили у північно-східній частині Криму комплексну систему оборони російських загарбників.

Нагадаємо, українські партизани під час розвідки на аеродромі у Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму, виявили зенітно-ракетний комплекс «Панцир», кілька літаків Бе-12 та Ан-12.

Раніше повідомлялося, що партизани пробралися у військову частину в Москві.

До слова, партизанський рух «Атеш» оголосив про створення низки нових автономних осередків на території країни-агресора. 

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Теги: Крим війна партизани

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