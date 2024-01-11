Українські партизани створили нові осередки на території РФ

Створені регіональні центри діють щонайменше у вісьмох регіонах РФ

Партизанський рух «Атеш» оголосив про створення низки нових автономних осередків на території країни-агресора. Про це підпільники написали у своєму Telegram-каналі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представники Сил спротиву зазначають, що рух розширюється і створює низку автономних осередків на території Росії.

Новостворені регіональні центри починають діяти в:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ічкерії (Чечня),

Калінінграді,

Бурятії,

Тиві,

Інгушетії,

Дагестані.

«Так само осередки діють у Сибіру та Татарстані», – нагадали підпільники.

«Атеш» повідомляє, що став все частіше отримувати повідомлення про бажання допомогти з різних регіонів Росії, зокрема з перерахованих вище.

«Ці території дуже відрізняються культурно, мають свої традиції, діалекти та мови, відмінні від тих, які нав'язує Москва. «Атеш» допоможе розпочати боротьбу в цих регіонах проти «русского мира», повернути забуту свободу та зупинити безглузду війну проти України. І полум'я визволення спалахне і рознесеться по всій РФ!» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, партизани проникли в головний центр попередження про ракетний напад у Московській області.

Раніше партизанський рух «Атеш» заявив, що його агенту вдалось проникнути у дивізію імені Дзержинського у місті Балашиха (Московська область, РФ) й отримати особисті дані військових, які беруть участь у війні проти України.