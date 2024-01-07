Забобони високосних років

Чи насправді високосні роки такі вже погані?

Новий рік – час прогнозів, різноманітного ворожіння і прикмет. Зростає попит на професійних ворожок – від тарологів до астрологів. Згадують і про різні прикмети. Особливо це помітно в часи війни.

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Один з поширених забобонів – про нещасливі високосні роки. Шанувальники поганих прикмет відразу згадають про минулий високосний рік – 2020-й, який приніс нам пандемію Covid-19. Відповідно, вони ж віщують, що і 2024 рік (теж високосний) принесе нам щось недобре.

Чи насправді високосні роки такі вже погані? Давайте для відповіді на це запитання подивимось на нещодавню історію, і нашу і всесвітню.

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Про 2020 р. я вже згадував. А от 2016 р. нічим особливим не відзначився, хіба що перемогою Трампа на президентських виборах в США. Потім з’ясувалося, що його президентство хоча і було вельми специфічним, але все ж таки не стало катастрофічним. Якщо хтось скаже, що в цей високосний рік Трамп знов може перемогти, то лише нагадаю, що президентські вибори в США взагалі відбуваються у високосні роки. Отак сталося.

2012 р. для України і світу також не відзначився чимось особливим. У нас найбільш помітною подією були парламентські вибори, на яких перемогла Партія регіонів, але відзначилась і опозиція, зокрема партія «Свобода», для якої той рік став найбільш успішним в її електоральній історії.

2008 р. для світу запам’ятався глобальною фінансовою кризою. Але у нас пік цієї кризи припав на 2009 р.

2004 р. в Україні відзначився Помаранчевою революцією. Але вона була і безкровною і успішною. У світі цей рік запам’ятався величезним цунамі в Індійському океані, внаслідок якого загинули близько 230 тис. осіб.

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2000 рік – Міленіум. «Кінця світу» не відбулося, чогось надзвичайного і глобально поганого також. Хоча знакових подій вистачало. В Росії – Друга Чеченська війна і перша перемога Путіна на президентських виборах в РФ. У нас – всеукраїнський референдум, результати якого жодним чином не вплинули на політичну ситуацію в країні; вбивство журналіста Г.Гонгадзе і касетний скандал – події, які заклали підвалини наступних кризових тенденцій.

1996 рік – чогось надзвичайного не відбулося. В Україні ухвалили Конституцію, в Росії переобрали Єльцина Президентом РФ.

1992 рік запам’ятався чисельними війнами – в Югославії, Нагірному Карабаху, Абхазії і Південній Осетії, Придністров’ї, громадянськими війнами в Алжирі, Таджикистані та ще в цілій низці країн. Але було і мирне «розлучення» Чехії і Словаччини. Для України це був перший рік незалежності, непростий, але достатньо спокійний.

Далі продовжувати не буду. Вже достатньо, щоб зрозуміти, що не кожен високосний рік може принести щось погане, як і не кожна «п’ятниця 13-те» є днем жахів. Щось і десь може статися. Як можуть статися і в будь який інший рік, і погані і позитивні новини. Перша і друга світові війни починалися не у високосні роки. І знакові події новітньої історії у відносинах між Росією і Україною відбувалися не у високосні роки, починаючи з розпаду СРСР і закінчуючи повномасштабним російським вторгненням в Україну. 2014 р., до речі, теж не був високосним.

Для любителів спорту високосні роки асоціюються з Олімпійськими іграми. У зв’язку з цим розповім про одну містично-конспірологічну теорію, яку я почув років десять тому від одного колишнього литовського депутата (на жаль не пам’ятаю його прізвища). Це не для прихильників суто раціонального мислення, хоча багатьом українцям ця «теорія» може сподобатись.

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Суть цієї «теорії» в наступному. Авторитарні (тоталітарні) режими, які проводили Олімпійські ігри, через певний час руйнувались, а їх країни навіть розпадалися. Йдеться про гітлерівську Німеччину, яка в 1936 р. проводила і літні і зимові Олімпійські ігри, а в 1945 р. припинила своє існування. Потім така доля спіткала Радянський Союз (в 1980 р. відбулися літні Олімпійські ігри в Москві, в 1991 р. СРСР припинив своє існування) і Югославію (у 1984 р. відбулися зимові ігри в Сараєво, в 1991 р. розпочався розпад Югославії).

Однак в цю «теорію» не вписуються (можливо, поки що) Росія (зимові Олімпійські ігри в Сочі в 2014 р.) і Китай (літні Олімпійські ігри в Пекіні в 2008 р., і зимові Олімпійські ігри в Пекіні в 2022 р.). Проте, не будемо поспішати з висновками, подивимось, що буде далі.

На останок трохи новорічної політнумерології. В політичній історії незалежної України визначальну (поворотну) роль відігравали роки, які закінчувались на четвірку – 1994 р. (перемога на президентських виборах Леоніда Кучми, яка визначила політичний розвиток України на наступні 10 років), 2004 р. (Помаранчева революція, далі було десятиріччя боротьби між проєвропейськими і проросійськими силами), 2014 р. (перемога Революції Гідності, захоплення Росією Криму і початок військово-політичного протистояння між Росією і Україною). Між іншим, в усі ці роки в Україні були також президентські вибори. Чи продовжить цю закономірність 2024 рік? Подивимось…