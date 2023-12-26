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Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – свіжі дані Генштабу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – свіжі дані Генштабу
На сході тривають пекельні бої
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 26 грудня

Триває 671-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 26 грудня.

Ворожі удари по Україні

За добу загалом ворог завдав ракетний та 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 18 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 12 ударних БпЛА знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Діброва, Сіверськ, Виїмка, Спірне, Веселе, Новобахмутівка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили шість атак ворога біля населеного пункту Синьківка Харківської області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 29 атак ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили чотири атаки противника поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 - неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито шість атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили три атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили сім атак противника біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та три зенітно-ракетних комплекси ворога.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня в порту Феодосії у тимчасово окупованому Криму був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Теги: окупанти ЗСУ війна Авдіївка Бахмут

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