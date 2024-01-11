Партизани показали, яку ворожу техніку виявили на аеродромі в Євпаторії (фото)

На аеродромі проводяться ремонтні роботи деяких бортів

Українські партизани під час розвідки на аеродромі у Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму, виявили зенітно-ракетний комплекс «Панцир», кілька літаків Бе-12 та Ан-12. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

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«Наш агент проник на аеродром окупантів у Євпаторії та успішно провів розвідку. Було виявлено: ЗРК 96К6 «Панцир», кілька літаків Бе-12 та Ан-12», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на аеродромі проводяться ремонтні роботи деяких бортів. Також відсутня постійна охорона всієї території.

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«Атеш» не перестає стежити за окупантами та знаходити нові військові об'єкти по всій території Криму. Ми не дамо рашистам використовувати анексовані території у своїх злочинних цілях», – наголосили партизани.

Раніше повідомлялося, що партизани пробралися у військову частину в Москві.

До відома, партизанський рух «Атеш» оголосив про створення низки нових автономних осередків на території країни-агресора.