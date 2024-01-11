Партизани показали, яку ворожу техніку виявили на аеродромі в Євпаторії (фото)
На аеродромі проводяться ремонтні роботи деяких бортів
Українські партизани під час розвідки на аеродромі у Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму, виявили зенітно-ракетний комплекс «Панцир», кілька літаків Бе-12 та Ан-12. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».
«Наш агент проник на аеродром окупантів у Євпаторії та успішно провів розвідку. Було виявлено: ЗРК 96К6 «Панцир», кілька літаків Бе-12 та Ан-12», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на аеродромі проводяться ремонтні роботи деяких бортів. Також відсутня постійна охорона всієї території.
«Атеш» не перестає стежити за окупантами та знаходити нові військові об'єкти по всій території Криму. Ми не дамо рашистам використовувати анексовані території у своїх злочинних цілях», – наголосили партизани.
Раніше повідомлялося, що партизани пробралися у військову частину в Москві.
До відома, партизанський рух «Атеш» оголосив про створення низки нових автономних осередків на території країни-агресора.
Коментарі — 0