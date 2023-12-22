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Що буде, якщо Росія переможе? Британське видання описало п’ять жахливих наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Що буде, якщо Росія переможе? Британське видання описало п’ять жахливих наслідків
Аналітики видання припускають, що успіх Путіна надихне країни, зацікавлені в агресії проти сусідів
фото з відкритих джерел

FT припускає, що у разі нападу Росії на країни Балтії, НАТО, ймовірно, відправило б війська

Якщо Росія переможе у війні, то почне фільтраційні чистки населення, вільна держава зможе вижити лише на заході України, РФ нападе на країни Балтії. І успіх російського диктатора Володимира Путіна надихне інші зацікавлені у вторгненні до сусідніх держав країни. Такий сценарій описує Financial Times.

Видання зазначає, що сценарій перемоги Росії «стає дедалі правдоподібнішим» і назвало п'ять жахливих наслідків для світу.

Перший сценарій

Росія вершитиме над українцями «страшне правосуддя переможця», продовжуючи масові страти, тортури, зґвалтування та викрадення дітей. Видання нагадує про існування у росіян списку українських громадських діячів, які підлягають ліквідації.

Партизанські атаки українців спровокують нові репресії з боку Росії. А біженці ринуть знову до Європи, але цього разу назавжди.

Другий

На заході Україні може вижити вільна держава і навіть вступити до ЄС. Але воно може знову бути атаковано Росією, незважаючи на будь-які договори.

Третій

Росія контролюватиме близько чверті світового експорту пшениці, використовуючи продовольство як зброю.

Четвертий

Успіх Путіна надихне країни, зацікавлені в агресії проти сусідів – Китай, Венесуелу, Азербайджан та саму Росію. Дара Массікот із Фонду Карнегі за міжнародний світ зазначає, що коли росіяни думають, що перемогли у конфлікті, вони стають надто самовпевненими у своїх силах і через кілька років роблять більш масштабні та сміливі операції.

Кремль побудував військову економіку, населення терпить війну, тому Путін може продовжити агресію проти сусідніх країн. Видання радить прем'єру Віктору Орбану замислитися над тим, що Угорщина межує з Україною.

П'ятий

Дискредитоване НАТО переживе найсерйозніше випробування. Путін намагатиметься довести, що НАТО та Євросоюз не впораються з новими викликами.

FT припускає, що у разі нападу Росії на країни Балтії, НАТО, ймовірно, відправило б війська. Але після перших загиблих крайні праві партії вимагатимуть «миру», а західні країни можуть відступити, щоб уникнути ядерної ескалації.

«Альтернатива є. Росія має низькотехнологічну економіку розміром із канадську. Європейці могли б допомогти Україні протистояти Путіну, навіть якщо Трамп не захоче. Нам доведеться швидко розвивати нашу військову промисловість, але зусилля, які від нас будуть потрібні, будуть незначними порівняно з зусиллями РФ. Нам також потрібно буде замінити американську допомогу Україні – за даними Кільського інституту, 40,8 млрд євро в річному обчисленні. Це 70 євро на рік на одного європейського громадянина НАТО. Ми могли б знайти це, якби захотіли», – пише видання.

Нагадаємо, триває 667-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. РФ продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 61 авіаційний удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна ЗСУ окупанти путін росіяни Україна

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