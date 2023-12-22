Що буде, якщо Росія переможе? Британське видання описало п’ять жахливих наслідків

Аналітики видання припускають, що успіх Путіна надихне країни, зацікавлені в агресії проти сусідів

FT припускає, що у разі нападу Росії на країни Балтії, НАТО, ймовірно, відправило б війська

Якщо Росія переможе у війні, то почне фільтраційні чистки населення, вільна держава зможе вижити лише на заході України, РФ нападе на країни Балтії. І успіх російського диктатора Володимира Путіна надихне інші зацікавлені у вторгненні до сусідніх держав країни. Такий сценарій описує Financial Times.

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Видання зазначає, що сценарій перемоги Росії «стає дедалі правдоподібнішим» і назвало п'ять жахливих наслідків для світу.

Перший сценарій

Росія вершитиме над українцями «страшне правосуддя переможця», продовжуючи масові страти, тортури, зґвалтування та викрадення дітей. Видання нагадує про існування у росіян списку українських громадських діячів, які підлягають ліквідації.

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Партизанські атаки українців спровокують нові репресії з боку Росії. А біженці ринуть знову до Європи, але цього разу назавжди.

Другий

На заході Україні може вижити вільна держава і навіть вступити до ЄС. Але воно може знову бути атаковано Росією, незважаючи на будь-які договори.

Третій

Росія контролюватиме близько чверті світового експорту пшениці, використовуючи продовольство як зброю.

Четвертий

Успіх Путіна надихне країни, зацікавлені в агресії проти сусідів – Китай, Венесуелу, Азербайджан та саму Росію. Дара Массікот із Фонду Карнегі за міжнародний світ зазначає, що коли росіяни думають, що перемогли у конфлікті, вони стають надто самовпевненими у своїх силах і через кілька років роблять більш масштабні та сміливі операції.

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Кремль побудував військову економіку, населення терпить війну, тому Путін може продовжити агресію проти сусідніх країн. Видання радить прем'єру Віктору Орбану замислитися над тим, що Угорщина межує з Україною.

П'ятий

Дискредитоване НАТО переживе найсерйозніше випробування. Путін намагатиметься довести, що НАТО та Євросоюз не впораються з новими викликами.

FT припускає, що у разі нападу Росії на країни Балтії, НАТО, ймовірно, відправило б війська. Але після перших загиблих крайні праві партії вимагатимуть «миру», а західні країни можуть відступити, щоб уникнути ядерної ескалації.

«Альтернатива є. Росія має низькотехнологічну економіку розміром із канадську. Європейці могли б допомогти Україні протистояти Путіну, навіть якщо Трамп не захоче. Нам доведеться швидко розвивати нашу військову промисловість, але зусилля, які від нас будуть потрібні, будуть незначними порівняно з зусиллями РФ. Нам також потрібно буде замінити американську допомогу Україні – за даними Кільського інституту, 40,8 млрд євро в річному обчисленні. Це 70 євро на рік на одного європейського громадянина НАТО. Ми могли б знайти це, якби захотіли», – пише видання.

Нагадаємо, триває 667-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. РФ продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 61 авіаційний удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.