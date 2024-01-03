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Партизани анонсували нищівні операції: що чекає на окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Партизани анонсували нищівні операції: що чекає на окупантів
Партизани надають велику допомогу ЗСУ у війні з окупантами
фото з відкритих джерел

Операцій буде набагато більше, російські окупанти це відчують, попередив «Атеш»

Партизанський рух «Атеш» анонсував майбутні операції. Про це йдеться в заяві руху вранці 3 січня на телеграм-каналі.

«Жорстокі витівки Росії змушують нас діяти більш рішуче. Ми готові перейти до більшого діапазону операцій», – йдеться у заяві.

За словами партизан, цього року Росія зіткнеться з нищівними наслідками своєї божевільної війни. Планується:

  • руйнувати військову логістику;
  • знищувати російських офіцерів;
  • знищувати провідних військових інженерів;
  • перешкоджати мобілізації;
  • наводити удари на місця скупчення живої сили та техніки супротивника.

«Наш рух націлений на збільшення сітки агентів на тимчасово окупованих українських теренах та в Росії. Серед наших агентів є не тільки військові Росії, а й працівники військово-промислового комплексу та адміністрацій. У нас є великі можливості для отримання критично важливої інформації. Ми продемонстрували дислокацію ППО у Керчі, нашу роботу на Мічурінському заводі та у військовій частині у Московській області. Збираємось продемонструвати роботу наших кібер-спеців. Операцій буде набагато більше. Російські окупанти це відчують», – заявив «Атеш».

Рух закликав усіх охочих поєднуватися до нього.

Як повідомлялося, партизани руху «Атеш» проводять диверсії на лівому березі Дніпра Херсонської області.

Так, агенти зі складу 177 окремого полку морської піхоти Росії на других і третіх лініях зіткнення в Херсонській області вивели з ладу бойову техніку противника. Їм вдалося знешкодити 2 БМП та 1 МТЛБ ворога.

Партизани також працюють і в РФ. Так, агент руху «Атеш» нещодавно призвався до військової частини 55443 у Ногінську Московської області і проводить розвідку та добуває інформацію про техніку та озброєння підрозділу.

4 фото
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фото: Атеш

Було зафіксовано повну номенклатуру техніки, яка зберігається в частині. Повідомляється, що техніку активно відновлюють для передачі на Донецький напрямок.

Теги: Крим росія окупанти війна Україна партизани

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