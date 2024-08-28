Патрульні показали, як допомагали медикам, які потрапили під обстріл в Херсоні
Поліцейські допомогли фельдшерам доставити поранених до лікарні на службовому авто
27 серпня у Херсоні патрульні надали допомогу медикам, які потрапили під удар дрону. Про це повідомила Патрульна поліція Херсонської області.
Як зазначили патрульні, учора, близько 19-ї години, вони отримали повідомлення про те, що ворожий дрон здійснив скид вибухівки на людей біля магазину.
Патрульні опублікували кадри з Херсону, як надавали допомогу медикам, які потрапили під удар дрону вчора pic.twitter.com/xxhPGFPwzy— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 28, 2024
«Поліцейські негайно вирушили на місце події, де виявили поранених громадян, яким саме надавали допомогу медики. В цей час ворожий дрон здійснив повторний скид вибухівки та пошкодив автомобіль швидкої допомоги», – розповіли поліцейські.
Інспектори допомогли фельдшерам доставити поранених до лікарні на службовому авто.
Нагадаємо, 27 серпня у Дніпровському районі Херсона бригада швидкої допомоги, яка поспішала на виклик до пораненого, потрапила під ворожий обстріл. Унаслідок атаки постраждали троє медпрацівників.
Троє медпрацівників – жінка 59 і чоловіки 46 та 64 років отримали вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію. Під час атаки російського дрона вони перебували у службовому авто, яке зазнало пошкоджень.
Раніше, 23 серпня, російські військові здійснили черговий акт терору проти мирного населення Херсона. У Дніпровському районі міста безпілотник скинув вибухівку на цивільного чоловіка.
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