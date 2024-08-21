Росіяни обстріляли рейсовий автобус у Херсоні

В результаті обстрілк у автобусі повилітали вікна

За інформацією міської військової адміністрації Херсона водій та пасажири не постраждали

У Корабельному районі Херсона зранку росіяни обстріляли рейсовий автобус, водій та пасажири не постраждали. Про це повідомляє Херсонська МВА.

«Ворог продовжує атакувати громадський транспорт у Херсоні», – йдеться у повідомленні.

Водій та пасажири не постраждали, проте в автобусі вибиті вікна фото: Херсонська міська військова адміністрація

У повідомленні зазначається, що зранку у Корабельному районі потрапив під обстріл автобус ПрАТ «Ремпобуттехніка-Херсон», який обслуговує 35-й маршрут.

За інформацією міської військової адміністрації Херсона водій та пасажири не постраждали, проте в автобусі вибиті вікна.

Нагадаємо, 20 серпня у селі Зміївка під час атаки з безпілотника загинув місцевий житель, отримавши смертельні поранення. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Обстріли міста та області тривають від ранку до ночі, зокрема російські військові активно використовують дрони для атак на цивільних. За 20 серпня 2024 року постраждало дев'ять осіб, серед них троє дітей.