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Велика пресконференція президента: 10 ключових цитат

Станіслав Груздєв, Катерина Іванова
glavcom.ua
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Велика пресконференція президента: 10 ключових цитат
27 серпня 2024 року, відбулася пресконференція президента України Володмира Зеленського
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

«Моя команда – це всі ті люди, хто захищає Україну: і військові, і оборонний комплекс, і уряд, і депутати, які приняли закони для шляху до ЄС»

27 серпня президент Володимир Зеленський дав велику пресконференцію в рамках форуму «Україна 2024. Незалежність». «Главком» зібрав основні тези з відповідей очільника держави. Деякі з них є предметом для бурхливих обговорень вже другий день.

Про операцію на Курщині

Велика пресконференція президента: 10 ключових цитат фото 1

Завдяки просуванню ЗСУ в Курській області Україна відвела загрозу окупації частини Харківської, Сумської та Чернігівської області.

Велика пресконференція президента: 10 ключових цитат фото 2

«Дуже вузьке коло людей знало про цю операцію», – уточнив Зеленський. За словами глави держави, це забезпечило операції успіх. «Безумовно є цілі, які я можу сказати. І безумовно є цілі, про які я не можу сказати. Курська операція кілька речей принесла», – розповів Зеленський.

Велика пресконференція президента: 10 ключових цитат фото 3

Також, за словами Зеленського, безумовно операція ЗСУ на Курщині показала деякі і політичні речі. «Наприклад, показала російському суспільству, що Путіну важливіше потішити свої амбіції, захопивши в українському місті, про яке він ніколи не чув, ніж захистити свою територію».

Перемовини з РФ

Велика пресконференція президента: 10 ключових цитат фото 4

Володимир Зеленський визнав, що готується до переговорів з Москвою. Ймовірно, переговори відбудуться вже скоро – очікувано в листопаді нинішнього року в рамках другого Саміту миру, на який партнери планують запросити представників Росії.

Велика пресконференція президента: 10 ключових цитат фото 5

Про перемовини Володимир Зеленський сказав, відповідаючи на питання про відступ під Покровськом та наступ на Курщині. «Ми не такі великі, як Росія, тому маємо застосовувати хитрощі», – сказав Зеленський. І тут же: «Нам треба на Саміті миру бути в сильній ситуації. Авжеж, все скінчиться за столом переговорів, але нам треба мати сильні позиції, бути готовими до такого діалогу. Ну ось і все».

Велика пресконференція президента: 10 ключових цитат фото 6

Водночас глава держави вкотре повторив, що поступки українськими територіями не є предметом торгу в рамках будь-яких перемовин. «Наші друзі у США мають позитивно на це дивитися, бо йдеться про наші території, не про американські», – підкреслив президент.

Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету 

Велика пресконференція президента: 10 ключових цитат фото 7

«Було випробування – позитивне – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс», – сказав президент, додавши, що «деталями про цю ракету поділитися не можу».

Татаров та «чеченці»

Велика пресконференція президента: 10 ключових цитат фото 8

На прохання журналіста «Української правди» охарактеризувати принципи, за якими президент підбирав свою команду ефективних менеджерів, зокрема, Олега Татарова, Андрія Єрмака, Ростислава Шурму, Володимир Зеленський не на жарт розлютився і звинуватив видання у роботі за «темниками» на зразок тих, що існували в епоху Януковича. 

Велика пресконференція президента: 10 ключових цитат фото 9

«Моя команда – це всі ті люди, хто захищає Україну: і військові, і оборонний комплекс, і уряд, і депутати, які приняли закони для шляху до ЄС», – сказав Зеленський.

Заборона Московської церкви

Велика пресконференція президента: 10 ключових цитат фото 10

Негативна реакція Ватикану на український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з РФ, спонукає посилити роботу України у світовому інформаційному просторі за кордоном, пояснив Володимир Зеленський.

Повернення українців з-за кордону

Велика пресконференція президента: 10 ключових цитат фото 11

Восени уряд може розширитися за рахунок ще одного міністерства, яке наразі має робочу назву Міністерство єдності: його місія якимось чином пов’язана з поверненням українців з-за кордону та налагодження життєздатної демографічної ситуації в Україні, адже, рятуючись від війни, з країни виїхали сім мільйонів людей, переважно працездатного віку та дітей. 

«Якщо ми їх не повернемо і не виведемо з тіні податки – у нас серозний виклик буде після війни, – вважає глава держави. – У нас 10,2 млн пенсіонерів. І як їх годувати?.. Нам треба повернути працездатних людей, знайти їм роботу – цим має зайнятися (нове) міністерство єдності», – наголосив президент.

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Теги: росія наступ переговори президент Україна Володимир Зеленський держава військові незалежність закон податки комендатура

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