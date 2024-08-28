Велика пресконференція президента: 10 ключових цитат

«Моя команда – це всі ті люди, хто захищає Україну: і військові, і оборонний комплекс, і уряд, і депутати, які приняли закони для шляху до ЄС»

27 серпня президент Володимир Зеленський дав велику пресконференцію в рамках форуму «Україна 2024. Незалежність». «Главком» зібрав основні тези з відповідей очільника держави. Деякі з них є предметом для бурхливих обговорень вже другий день.

Про операцію на Курщині

Завдяки просуванню ЗСУ в Курській області Україна відвела загрозу окупації частини Харківської, Сумської та Чернігівської області.

«Дуже вузьке коло людей знало про цю операцію», – уточнив Зеленський. За словами глави держави, це забезпечило операції успіх. «Безумовно є цілі, які я можу сказати. І безумовно є цілі, про які я не можу сказати. Курська операція кілька речей принесла», – розповів Зеленський.

Також, за словами Зеленського, безумовно операція ЗСУ на Курщині показала деякі і політичні речі. «Наприклад, показала російському суспільству, що Путіну важливіше потішити свої амбіції, захопивши в українському місті, про яке він ніколи не чув, ніж захистити свою територію».

Перемовини з РФ

Володимир Зеленський визнав, що готується до переговорів з Москвою. Ймовірно, переговори відбудуться вже скоро – очікувано в листопаді нинішнього року в рамках другого Саміту миру, на який партнери планують запросити представників Росії.

Про перемовини Володимир Зеленський сказав, відповідаючи на питання про відступ під Покровськом та наступ на Курщині. «Ми не такі великі, як Росія, тому маємо застосовувати хитрощі», – сказав Зеленський. І тут же: «Нам треба на Саміті миру бути в сильній ситуації. Авжеж, все скінчиться за столом переговорів, але нам треба мати сильні позиції, бути готовими до такого діалогу. Ну ось і все».

Водночас глава держави вкотре повторив, що поступки українськими територіями не є предметом торгу в рамках будь-яких перемовин. «Наші друзі у США мають позитивно на це дивитися, бо йдеться про наші території, не про американські», – підкреслив президент.

Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету

«Було випробування – позитивне – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс», – сказав президент, додавши, що «деталями про цю ракету поділитися не можу».

Татаров та «чеченці»

На прохання журналіста «Української правди» охарактеризувати принципи, за якими президент підбирав свою команду ефективних менеджерів, зокрема, Олега Татарова, Андрія Єрмака, Ростислава Шурму, Володимир Зеленський не на жарт розлютився і звинуватив видання у роботі за «темниками» на зразок тих, що існували в епоху Януковича.

«Моя команда – це всі ті люди, хто захищає Україну: і військові, і оборонний комплекс, і уряд, і депутати, які приняли закони для шляху до ЄС», – сказав Зеленський.

Заборона Московської церкви

Негативна реакція Ватикану на український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з РФ, спонукає посилити роботу України у світовому інформаційному просторі за кордоном, пояснив Володимир Зеленський.

Повернення українців з-за кордону

Восени уряд може розширитися за рахунок ще одного міністерства, яке наразі має робочу назву Міністерство єдності: його місія якимось чином пов’язана з поверненням українців з-за кордону та налагодження життєздатної демографічної ситуації в Україні, адже, рятуючись від війни, з країни виїхали сім мільйонів людей, переважно працездатного віку та дітей.

«Якщо ми їх не повернемо і не виведемо з тіні податки – у нас серозний виклик буде після війни, – вважає глава держави. – У нас 10,2 млн пенсіонерів. І як їх годувати?.. Нам треба повернути працездатних людей, знайти їм роботу – цим має зайнятися (нове) міністерство єдності», – наголосив президент.