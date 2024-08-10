Атака РФ на Костянтинівку 9 серпня: реакція голови дипломатії ЄС

Жозеп Боррель заявив, що Україні потрібно більше військової підтримки

9 серпня росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області. В результаті чого загинули люди. Верховний представник об'єднання із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на атаку РФ та заявив, що Україна потребує більшої військової підтримки для захисту своїх міст. Відповідний допис написав він у соцмережі Х.

«Росія знову обстріляла українських цивільних, атакувавши багатолюдний торговий центр у Костянтинівці Донецької області. Ми підтримуємо відповідальність за цей та інші російські воєнні злочини. Зараз Україна потребує більшої військової підтримки для захисту своїх міст, цивільного населення та інфраструктури», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 9 серпня окупанти влучили в супермаркет та «Нову пошту». На місцях удару виникла сильна пожежа, є поранені та загиблі.

Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін повідомив, що терористи атакували Костянтинівку зі ствольної артилерії. «Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян», – написав він.

Пресслужба «Нової пошти» повідомила про обстріл вантажного відділення. «Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію – йому надається вся необхідна допомога. На жаль, є постраждалі серед населення», – йдеться у повідомленні.