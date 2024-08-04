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Комунальні пільги для ветеранів війни: як оформити заяву онлайн

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Комунальні пільги для ветеранів війни: як оформити заяву онлайн
фото з відкритих джерел

Військові можуть подати спрощену заяву на отримання пільг

В Україні запустили експериментальний проєкт для спрощення звернення за пільгою на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) для ветеранів війни. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

За цим проєктом можна подавати одну спрощену заяву про взяття на облік та про надання пільг ветеранові через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

У відомстві пояснили, що цією можливістю можуть скористатися учасники бойових дій, особи, що отримали інвалідність унаслідок війни, і учасники війни. Не має значення, чи людина звільнилась зі служби, чи продовжує її, вона все одно має право на отримання пільг.

«Заповнити заяву нескладно, оскільки дані збираються через електронну інформаційну взаємодію між державними реєстрами. Крім того, заяву на призначення пільг можуть подавати члени родини ветерана», – йдеться у повідомленні.

Для подання онлайн заяви через вебпортал необхідно:

  • Зайти на вебпортал Фонду та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» обрати – «Заява на житлову субсидію чи пільгу»;
  • Ознайомитися  з інформацією у вікні та натиснути «Продовжити»;
  • Обрати опцію «Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проєктом»;
  • Для заповнення онлайн-форми, що з’явиться на екрані: зазначити особу, яка подає заяву, загальну інформацію про людину, яка претендує на пільги (паспортні та адресні дані), додати дані документів про пільги, інформацію про банківські реквізити, звертати увагу на підказки, які дає система;
  • Перед формуванням заяви та відправкою її до ПФУ, за допомогою опції «Додати файл», прикріпити скановані копії документів, які можуть впливати на пільгу (за наявності);
  • Надати згоду на обробку персональних даних, та натиснути кнопку «Сформувати заяву»;
  • Далі натиснути «Підписати та відправити в ПФУ».

Про результат розгляду заяви про призначення пільги можна дізнатись  у розділі «Мої звернення» – «Статус звернення».

Оформити заяву на пільгу для сплати ЖКП можна й іншими способами:

  • безпосередньо  у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • звернутися також до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або ж обласної та Київської держадміністрації (військової адміністрації);
  • звернутися до посадової особи центру надання адміністративних послуг;
  • надіслати поштою.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує незмінність окремих тарифів на газ, опалення та постачання гарячої води протягом 2024 року. Однак через складний стан в енергетиці та державному бюджеті, ймовірно, відбудеться коригування тарифів у наступних роках.

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Теги: пільги комуналка військові

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