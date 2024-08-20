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На Херсонщині від удару ворожого дрона загинув чоловік

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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На Херсонщині від удару ворожого дрона загинув чоловік
Загарбники обстрілюють Херсон та область від ранку до ночі, атакують дронами цивільних
фото: khersonline.net

Російські військові атакували з безпілотника село Зміївка Херсонської області, унаслідок чого смертельні поранення дістав місцевий житель

Російські війська продовжують обстріли Херсонської області, завдаючи ударів по мирних жителях. У селі Зміївка під час атаки з безпілотника загинув місцевий житель, отримавши смертельні поранення. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Обстріли міста та області тривають від ранку до ночі, зокрема російські військові активно використовують дрони для атак на цивільних. За сьогодні постраждало дев'ять осіб, серед них троє дітей.

«У селі Зміївка через атаку з безпілотника смертельні поранення дістав місцевий житель. Російські військові від ранку й до ночі обстрілюють місто та область, атакують цивільних людей дронами. Лише за сьогодні – дев’ятеро постраждалих, троє серед них – діти», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особливо складна ситуація у прибережних зонах. У зв'язку з цим мешканців регіону вкотре закликають подбати про свою безпеку та безпеку своїх дітей.

Прокудін нагадав, що евакуація в регіоні є безоплатною, звертатися можна на гарячу лінію обладміністрації: 0800 33 0951.

Нагадаємо, що зранку суботи, 3 серпня, у Харкові сталися потужні вибухи. Російські окупанти завдали ударів, «приліт» стався у близькому передмісті.

Крім того, окупанти скинули вибухівку на дитину і бригаду «швидкої» на Херсонщині

Раніше повідомлялося, що в ніч на 3 серпня, під час повітряної тривоги, в Одесі пролунали вибухи.

Теги: Херсонщина військові

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