Міноборони анонсувало дату виходу додатка «Армія+»

«Ми зробимо крок у трансформації українського війська в армію майбутнього», – Міноборони

8 серпня 2024 року вийде застосунок «Армія+», який зніме навантаження паперами з військових. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Ми зробимо крок у трансформації українського війська в армію майбутнього. Без жодних компромісів та поступок у цифровізації нашої оборони. Щоб наші захисники займались службою, а не паперами», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд України 18 червня ухвалив рішення про те, що у військово-обліковому документі в електронній формі тепер буде QR-код, який буде дійсним не більше року. Також військово-обліковий документ в електронній та паперовій формі матиме одну й ту саму силу.

«Наявність в особи військово-облікового документа в електронній формі, зокрема, у відповідному застосунку мобільного телефону, або у вигляді роздрукованого військово-облікового документа з QR кодом, є рівнозначним військово-обліковому документу у паперовій формі, оскільки усі вони мають однакову юридичну силу», – зазначили у Міноборони.