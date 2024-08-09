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Обстріл Костянтинівки: поліція показала відео з місця удару

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Обстріл Костянтинівки: поліція показала відео з місця удару
Росіяни завдали удару по Костянтинівці Донецької області
фото: ДСНС УКраїни

Окупанти влучили в супермаркет та «Нову пошту» у Костянтинівці

Сьогодні, 9 серпня, росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області. Окупанти влучили в супермаркет та «Нову пошту». Відео про перші хвилини з місця обстрілу оприлюднила Національна поліція України. 

Нагадаємо, сьогодні окупанти влучили в супермаркет та «Нову пошту». На місцях удару виникла сильна пожежа, є поранені та загиблі. 

Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін повідомив, що терористи атакували Костянтинівку зі ствольної артилерії. «Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян», – написав він. 

Президент Зеленський оприлюднив наслідки удару російських терористів по супермаркету і пошті у Костянтинівці. Станом на 13.20 відомо про чотирьох загиблих, щонайменше 24 людини поранено. Під завалами перебувають люди. 

Пресслужба «Нової пошти» повідомила про обстріл вантажного відділення. «Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію – йому надається вся необхідна допомога. На жаль, є постраждалі серед населення», – йдеться у повідомленні.

Станом на 14:00 відомо про 10 загиблих.

 

Теги: Костянтинівка війна Донеччина обстріл

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