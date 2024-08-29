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Під час масованої атаки РФ 26 серпня чотири енергоблоки АЕС відключилися від мережі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Під час масованої атаки РФ 26 серпня чотири енергоблоки АЕС відключилися від мережі
Близько дев'ятої ранку на Рівненській атомній станції відключилися енергоблоки №1, 3 і 4
фото з відкритих джерел

У понеділок 26 серпня Росія випустила по Україні 236 ракет та безпілотників

Під час російської ракетно-дронової атаки 26 серпня на Україну чотири енергоблоки атомних електростанцій тимчасово від'єдналися від мережі. Про це повідомило постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні.

Зазначається, що о 8:58 відключилися енергоблоки №1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції. Згодом о 17:05 через коливання в національній енергосистемі, спричинені російським ударом, також відключився енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС.

Водночас о 09:05 за східноєвропейським часом енергоблоки Південноукраїнської атомної електростанції знизили потужність до сумарного рівня 1 800 МВт.

Постійне представництво України попросило МАГАТЕ негайно донести цю інформацію до всіх членів організації.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

До слова, одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода.

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Теги: енергетика війна обстріл електроенергія АЕС відключення світла

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