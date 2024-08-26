«Під прицілом енергетика». Галущенко прокоментував атаку росіян

Як зазначив очільник Міненерго, ситуація в українській енергосистемі складна

Російська Федерація знову тероризує Україну ракетами. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами міністра, внаслідок атаки РФ ситуація в енергосистемі складна.

«Ворог не залишає планів позбавити українців світла. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстренних відключень електроенергії. Ситуація складна, наслідки атак уточнюються», – зазначив він.

Галущенко зазначив, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. У низці областей вранці було чутно вибухи.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Варто зазначити, що в південно-східній частині Польщі підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні.

Зокрема, Російська Федерація атакувала енергетичні об'єкти на Львівщині.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла. У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності».

До слова, у різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення. Як повідомила «Укрзалізниця», задля забезпечення перевезення пасажирів вже виведені резервні тепловози.