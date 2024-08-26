Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Під прицілом енергетика». Галущенко прокоментував атаку росіян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Під прицілом енергетика». Галущенко прокоментував атаку росіян
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків російської атаки
фото з відкритих джерел

Як зазначив очільник Міненерго, ситуація в українській енергосистемі складна

Російська Федерація знову тероризує Україну ракетами. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами міністра, внаслідок атаки РФ ситуація в енергосистемі складна.

«Ворог не залишає планів позбавити українців світла. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстренних відключень електроенергії. Ситуація складна, наслідки атак уточнюються», – зазначив він.

Галущенко зазначив, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. У низці областей вранці було чутно вибухи.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Варто зазначити, що в південно-східній частині Польщі підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні.

Зокрема, Російська Федерація атакувала енергетичні об'єкти на Львівщині.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла. У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності».

До слова, у різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення. Як повідомила «Укрзалізниця», задля забезпечення перевезення пасажирів вже виведені резервні тепловози.

Читайте також:

Теги: енергетика війна обстріл відключення світла Герман Галущенко Міненерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський розповів про новий вітчизняний дрон
Україна вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон «Паляниця»
24 серпня, 12:28
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області
Росія кинула напризволяще мешканців Курської області – Верещук
22 серпня, 21:53
Закон зобов'язує цивільних, які знайшли вогнепальну зброю, повідомити про це поліцію протягом 24 годин для подальшої здачі або декларування
Парламент дозволив українцям володіти трофейною зброєю: деталі
20 серпня, 15:46
Рятувальники гасять пожежу, яка сталася в оезультаті ракетної атаки росіян на промисловий об'єкт у Тернопільській області. 20 серпня 2024 року
Хто наводить на нафтобази? Експерт склав список «корисних ідіотів» в Україні
20 серпня, 14:51
Україна закликає сусідні країни НАТО застосувати свою авіацію проти російських ракет, які прямують у бік їхніх кордонів
Країни НАТО збиватимуть російські ракети? Зеленський розкрив плани України
4 серпня, 17:42
Над Маріуполем здіймається густий чорний дим
В окупованому Маріуполі спалахнула потужна пожежа в районі військової бази РФ (відео)
4 серпня, 15:47
«Ми виграємо завдяки мотивації, суспільній консолідації, всенародній підтримці Сил оборони, підтримці Заходу, інновативності підходів»
Ми спостерігаємо за кульмінацією війни? Чи дійсно це так
3 серпня, 09:05
Директор Служби безпеки інформації Чехії Міхал Куделка
Голова контррозвідки Чехії назвав країни, які вважає загрозою для Європи
28 липня, 10:50
Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон, відкриття Олімпійських ігор. Головне за 26 липня
Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон, відкриття Олімпійських ігор. Головне за 26 липня
26 липня, 21:00

Політика

«Під прицілом енергетика». Галущенко прокоментував атаку росіян
«Під прицілом енергетика». Галущенко прокоментував атаку росіян
На Запоріжжі перекрито рух греблею Дніпровської ГЕС
На Запоріжжі перекрито рух греблею Дніпровської ГЕС
Індійський план миру: Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Моді
Індійський план миру: Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Моді
Ющенко назвав винних у появі путінського режиму
Ющенко назвав винних у появі путінського режиму
У Краматорську під обстріл потрапили іноземні журналісти. Реакція МЗС
У Краматорську під обстріл потрапили іноземні журналісти. Реакція МЗС
Суп з раками для Путіна. Шеф президентського протоколу розповів, чим годували іноземних гостей при Кучмі і Ющенку
Суп з раками для Путіна. Шеф президентського протоколу розповів, чим годували іноземних гостей при Кучмі і Ющенку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5167
У Росії злетіли 11 бортів Ту-95МС – Повітряні сили
4972
Через втечу депутата Дмитрука за кордон розпочато кримінальне провадження

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua