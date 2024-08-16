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Окупанти скаржаться, що ЗСУ знищили стратегічно важливий міст Курщини (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Окупанти скаржаться, що ЗСУ знищили стратегічно важливий міст Курщини (фото)
Після останнього удару, який набито відбувся близько 17:00 за київським часом, обрушився один із прольотів мосту
фото: російські телеграм-канали

Росіяни стверджують, що ЗСУ нібито випустили по мосту «кілька американських ракет Himars»

Російські загарбники скаржаться, що українські війська нібито знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове Курської області.  Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Як зазначається, міст є найважливішою артерією логістики у цьому районі.

Росіяни стверджують, що ЗСУ нібито випустили по мосту «кілька американських ракет Himars».

Також пропагандисти запевняють, що по мосту прилетіли «два боєприпаси сімейства Mlrs», один з яких нібито влучив в авто, в якому їхали російські «волонтери».

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Як зазначається, після останнього удару, який набито відбувся близько 17:00 за київським часом, обрушився один із прольотів мосту. Наразі частина Глушківського району відрізана – це села Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів.

Як зазначають «Важливі історії» міст був найважливішою логістичною артерією російських військ у цьому районі. А так звані російські «воєнкори» побоюються, що його знищення може означати початок захоплення Глушківського району.

Окрім того, російський пропагандист Роман Альохін стверджує, що ЗСУ нібито також «завдають ударів по мосту в селі Зване і мають намір захопити ділянку Глушківського району по річці Сейм».

Про це заявляють й інші пропагандистські пабліки. Росіяни стверджують, що «прямо зараз ЗСУ завдають удару по мосту у селищі Зване».

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ. 

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Теги: Курщина міст війна ЗСУ

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