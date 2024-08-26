Росіяни атакували Київську ГЕС (відео)

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації, зруйнувати ракетами Київську ГЕС неможливо

Зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода. «Букви» опублікували відео з місця події, де видно пожежу та руйнування.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації внаслідок влучання по греблі Київської ГЕС загроз немає. За його словами, зруйнувати ракетами Київську ГЕС неможливо.

«Порівнювати з Херсонщиною не варто – там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше», – зазначив він.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Також на Київщині зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів внаслідок атаки РФ. Зокрема, на Київщині пошкоджено два енергетичних об’єкти. 22 приватних будинки зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто.

До слова, на Житомирщині під час масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, загинула жінка.