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Загинув під час штурму Авдіївки. Згадаймо Олександра Гусаренка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинув під час штурму Авдіївки. Згадаймо Олександра Гусаренка
Олександр Гусаренко був щедро обдарований найкращими людськими якостями, позитивними рисами характеру і чеснотами
колаж: glavcom.ua

Після п'яти місяців очікування стало відомо про загибель на війні жителя Хорольської громади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Гусаренка.

30 січня 2024 року в запеклих боях з противником під час штурму поблизу міста Авдіївка Донецької області загинув старший сержант Олександр Гусаренко. Понад п'ять місяців його вважали безвісти зниклим, його тіло впізнали за результатами ДНК-експертизи. Про це повідомили у Хорольській громаді. 

Олександр Гусаренко народився 10 травня 1967 року у селі Клепачі Клепачівського старостату. Тут навчався у початковій школі, потім у Шишаківській середній школі. Після отримання атестата про здобуття повної загальної середньої освіти у 1984 році навчався у Полтавському військовому інституті зв'язку.

З 1985 до 1987 роки проходив військову строкову службу в рядах повітряно-десантних військ в столиці Азербайджанської Республіки – Баку. Після демобілізації повернувся в Україну та вступив до Полтавського будівельного інституту, здобувши спеціальність «інженер-будівельник».

У студентські роки знайшов своє перше кохання і створив сім’ю, у якій народилося двоє діток – син Сергій та донька Марина.

Олександр Гусаренко був щедро обдарований найкращими людськими якостями, позитивними рисами характеру і чеснотами. Всі, хто його знав, завжди шукали в Олександра підтримку, запитували поради, адже він був людиною багатої, багатогранної української душі й доброї вдачі.

Порядність, безвідмовність, доброзичливість, чесність і справедливість забезпечили йому авторитет і глибоку повагу серед оточуючих його людей. Мав золоті руки і не боявся роботи будь-якої складності. Трудився у сфері будівництва, втіливши в життя не один проєкт. Власними руками побудував не один будинок на Хорольщині, в Києві та різних куточках України. Займався ремонтно-оздоблювальними роботами і славився умілим майстром своєї справи.

З першого дня повномасштабного вторгнення, попри вади здоров’я, прибув до першого відділу Лубенського РТЦК і СП. Перший час проходи військову службу на місці – на посаді командира 3 відділення 2 взводу охорони роти охорони 1 відділу Лубенського РТЦК та СП. Згодом служив у місті Прилуки та місті Ніжин на Чернігівщині. Деякий час служив у роті охорони Полтавського ОТЦК та СП.

З 22 січня 2024 року був прикомандирований командуванням до механізованого з'єднання Сухопутних військ ЗСУ – 110 ОМБр імені генерала-хорунжого Марка Безручка. У складі цієї бригади брав участь у штурмі міста Авдіївки, де й загинув.

Олександр Гусаренко брав участь у штурмі міста Авдіївки, де й загинув
Олександр Гусаренко брав участь у штурмі міста Авдіївки, де й загинув
фото: Хорольська громада

У воїна залишилися батьки Любов Петрівна та Євген Пилипович, сестра Юлія, цивільна дружина Світлана, діти Сергій, Марина, онуки Софія, Ярослав та Мирон.

10 липня 2024 року воїна поховали поблизу бойових побратимів-односельців
10 липня 2024 року воїна поховали поблизу бойових побратимів-односельців
фото: Хорольська громада

10 липня 2024 року воїна поховали зі всіма військовими почестями з триразовим салютом почесної варти, поблизу бойових побратимів-односельців.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: війна пам'ять українці Україна хвилина мовчання

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