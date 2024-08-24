Тренер з РФ, який зґвалтував дівчину з ДЦП, пішов на війну, щоб уникнути покарання

Тренера підозрювали у зґвалтуванні та погрозі вбивства, але перед відправкою на війну статті змінили на більш легкі

Тренер призначав потерпілій сеанси масажу, під час яких неодноразово її ґвалтував

Російський тренер з плавання з Улан-Уде, якого заарештували за підозрою у зґвалтуванні дівчини із ДЦП, вирушив на війну в Україні. Про це у своєму телеграм-каналі написав депутат Держдуми РФ В'ячеслав Мархаєв із посиланням на матір потерпілої

У дівчини була інвалідність першої групи через ДЦП та затримку інтелектуального розвитку. За словами матері, її дочка ходила на заняття до басейну в Улан-Уде, де з нею займався тренер. Ім'я тренера-ґвалтівника російський депутат не уточнив.

«Тренер призначив їй (потерпілій) сеанси масажу, під час яких неодноразово її ґвалтував. Його заарештовано, але до суду відбув на СВО. Чи мав він таке право, запитує мати постраждалої», – написав Мархаєв.

Тренера підозрювали у зґвалтуванні та погрозі вбивства, але, згідно з інформацією російського депутата, перед відправкою на війну статті змінили на більш легкі.

Нагадаємо, російський тренер з карате побив пластиковою трубою 12-річну дитину.