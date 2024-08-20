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Російська влада згадала про мешканців Суджанського району та знайшла їм «спокійне» місце

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Російська влада згадала про мешканців Суджанського району та знайшла їм «спокійне» місце
Деякі мешканці вирішили евакуюватися у безаечне місце
фото з відкритих джерел

Адміністрація Суджанського району заявила, що готова приймати мешканців району у Курську

Мешканцям Суджанського району Курської області, які скаржилися, що російська влада кинула їх напризволяще, повідомили, що місцева адміністрація працює і готова прийняти їх у Курську. Про це йдеться на сторінці адміністрації Суджанського району у Telegram.

Адміністрація Суджанського району повідомила місцевим мешканцям, що чекає їх у Курську
Адміністрація Суджанського району повідомила місцевим мешканцям, що чекає їх у Курську
фото: скриншот допису у Telegram

Нагадаємо, місто Суджа перебуває під контролем Збройних сил України.

Місцеві жителі жалілися, у тому числі українським кореспондентам, що російська влада залишила їх напризволяще – без будь-яких засобів до існування і не дає людям правдивої інформації про події у регіоні. 

Нагадаємо, 19 серпня Financial Times повідомила, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін почав скеровувати строковиків з усієї країни в Курську область, попри раніше дані обіцянки, що вони не братимуть участі в бойових діях. Це викликало шок серед російського населення.

До слова, директор Інституту української мови, професор Павло Гриценко показав унікальну карту, за якою Курщина, Білгородщина, в також Кубань та Воронеж є українськими землями.

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Теги: росія ЗСУ Курщина росіяни війна

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